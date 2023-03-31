Походка сумасшедшего для здоровья внутренних органов и бодрости. Как она работает и так ли полезна?
Сложно найти упражнение с более интригующим названием, чем Походка сумасшедшего. Это одна из практик традиционной китайской гимнастики цигун, направленная на улучшение работы внутренних органов и сокращение отеков ног и тела. Эксперт «СЭ» в вопросах фитнеса, специалист по осанке и тренер Денис Соломин оценил это упражнение с точки зрения пользы для опорно-двигательного аппарата.
Техника Походки сумасшедшего
Суть упражнения заключается в том, чтобы идти на прямых ногах, еле отрывая их от поверхности, и приземляться на стопу резко, будто к ногам привязаны тяжелые гири или мешки с песком. Тело и руки при этом нужно максимально расслабить, чтобы с каждым таким резким приземлением они сотрясались.
Видео с демонстрацией упражнения можно посмотреть здесь.
Считается, что такая встряска укрепляет почки, печень и селезенку, стимулирует работу вообще всех внутренних органов, выводит из организма лишнюю жидкость, тонизирует и бодрит на день вперед.
Но фитнес-эксперт Денис Соломин в таком движении плюсов нашел совсем немного.
Честно говоря, не вижу особого смысла в этом упражнении. Возможно, дело в том, что энергетические практики находятся за пределами моего понимания. Вижу здесь только один большой плюс: если человеку удалось встать и подвигаться — это точно лучше, чем сидеть на месте.
Недостатки походки сумасшедшего
Основной недостаток этого упражнения — резкие шаги без сгибания колен. Согнутые колени и стопы нужны для амортизации, чтобы смягчать ударную нагрузку. Если убрать амортизацию, то все удары будут направлены в позвоночник и его самые слабые места — протрузии и грыжи.
Сомнение вызывает и полезный эффект походки сумасшедшего для внутренних органов.
В теле все сосуды и внутренние органы устроены, как система клапанов. Не думаю, что тряска ускорит ток жидкости или работу органов. Если бы это было так, то при каждом чихе органы превращались бы в джем.
Кому подходит и кому не подходит упражнение
Упражнение подойдет тем, кто положительно смотрит на энергетические практики и тем, кому оно помогает достичь ощущения бодрости и прилива сил.
А противопоказано оно тем, у кого есть проблемы с коленями и позвоночником, варикоз, нарушения осанки, частые головные боли, выпирающий живот.
Чем можно заменить Походку сумасшедшего
Это упражнение имеет множество альтернатив. Все зависит от ваших целей.
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Чтобы получить заряд энергии на день, попробуйте любой другой комплекс упражнений для зарядки.
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Чтобы простимулировать стопы, подойдут подъемы на носки или ходьба по неровной поверхности.
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Чтобы улучшить работу внутренних органов, попробуйте выполнять повороты грудной клетки, совмещенные с глубоким дыханием.
Техника такая: тянемся правой рукой вперед, а левым локтем назад. Фиксируемся и делаем глубокий вдох и форсированный выдох. Меняем руки. И повторяем дыхание. В таком порядке: поворот — вдох-выдох в этом положении — поворот — вдох-выдох в этом положении.
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