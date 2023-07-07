Как избавиться от укусов комаров

Комариные укусы — не просто неприятное, но иногда довольно болезненное явление. У некоторых появляется нестерпимый зуд и аллергия вплоть до волдырей и удушья. Если укусы комаров для вас не проходят бесследно, вам помогут рекомендации экспертов.

Как выглядят и почему чешутся комариные укусы

Самые кровожадные представители этого вида насекомых — самки. Именно они оставляют на коже неприятные розоватые пятна. Слюна комара воспринимается как аллерген, поэтому места укусов чешутся и воспаляются.

Немедленные действия после укуса комара

Если вас укусил комар, не чешите это место. Лучше смажьте его специальным средством, например «Фенистил гелем» или «Псило-бальзамом». Можно нанести эфирное масло лаванды, мяты или зеленого чая, если на них нет аллергии. Или воспользоваться народным методом — обработать воспаленную область мятной зубной пастой. Распространение аллергена по организму также остановит кубик льда.

Как уменьшить зуд и отек после укуса комара

Чтобы предотвратить зуд, нужно замедлить кровообращение в месте укуса, чтобы аллергены не спешили распространяться по организму. Для этого подойдет охлаждающий компресс или готовое средство из аптеки. Если отек уже появился, попробуйте примочки с содой, уксусом или нашатырным спиртом.

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Снять зуд и припухлость, помимо внешних способов, помогут антигистаминные препараты («Лоратадин», «Дезлоратадин», «Эбастин», «Левоцетиризин», «Цетиризин» и прочие). Выбирать их нужно индивидуально, проконсультировавшись с врачом.

Как ухаживать за укушенной областью

Чтобы ускорить заживление, место укуса нужно регулярно смазывать специальными средствами. Такие средства хорошо снимают основные симптомы: отек, покраснение, зуд и воспаление.

Препараты для ухода за укушенной кожей

Идеальным вариантом для ухода за местом укуса будут:

«Азудол», гель после укусов комаров (успокаивает раздраженную кожу, снимает зуд);

бальзам после укусов насекомых Gardex Baby с чередой, ромашкой и мятой (содержит антибактериальные компоненты, быстро снимает зуд и воспаление);

крем Picnic Hypoallergenic (быстро успокаивает, устраняет покраснение и следы укусов, исключает заражение крови при расчесывании ран, подходит взрослым и детям от одного года).

Вы можете выбрать любое другое средство, подходящее вам по составу и бюджету. Учитывайте возрастные ограничения и срок годности, которые указаны на упаковке.

Лекарственные средства и аптечные препараты от укусов комаров

Подойдут кремы, гели, бальзамы, которые содержат вещества против аллергии. Например, «Фенистил-гель», «Псило-бальзам» или мазь «Тавегил».

В некоторых случаях могут потребоваться и оральные антигистаминные препараты. Их, как и любые лекарства, должен подбирать врач. При сильном отеке специалист также может порекомендовать смазывать место укуса «Гидрокортизоном» или «Адвантаном» (гормональные препараты).

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Кремы, спреи и лосьоны против укусов комаров

Сейчас в любой аптеке и даже массмаркете можно найти немало средств. Например, бюджетный гель-бальзам «Холодок» отлично снимает зуд, препятствует распространению инфекции и снимает воспаление. Из недорогих средств также подойдет бальзам «Звездочка» или «Спасатель».

Эффективна и продукция популярных брендов, специализирующихся именно на средствах от комаров: Gardex, Mosquitall, Picnic, «Дэта», komarek, OFF!, «Москилл».

Выбирая средство от укусов комаров для ребенка, учитывайте, что даже детские кремы и гели не всегда подходят младенцам. Поэтому внимательно читайте рекомендации на упаковке.

Домашние средства и народные рецепты от укусов комаров

Если поблизости нет аптеки, загляните в кухонный шкаф — обычная сода или уксус успокоят зуд и снимут отек.

Если у вас есть сок алоэ вера (в бутылочке, в виде геля или растение), используйте его. Из трав успокаивающим действием обладают: ромашка, череда, мелисса, мята, календула. Но аллергикам с подобными народными методами лучше не экспериментировать.

Как избежать укусов комаров

Сейчас выпускают множество средств, которые помогают предотвратить укусы комаров. Их называют репеллентами. Они безопасны даже для детей (проверяйте информацию на упаковке о возрастных ограничениях) и отпугивают кровососущих насекомых.

Одежда и аксессуары, предотвращающие укусы комаров

Для любителей рыбалки предусмотрена специальная одежда — это различные накомарники на голову, антимоскитные сетки-куртки, сетки-капюшоны и костюмы. Для обычной прогулки в лесу будет достаточно одежды из плотной ткани, закрывающей максимально все тело, поверх которой можно нанести спрей от комаров.

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Время суток и места пребывания, которые следует избегать

Для места обитания и размножения комары выбирают густые влажные заросли и застойную воду. Пик их активности приходится на вечернее время и раннее утро в безветренную теплую погоду.

Удаление стоячей воды и предотвращение размножения комаров

Поскольку комары любят влажность (заболоченные места, скопление стоячей воды и канавы), избежать их бесконтрольного размножения на участке очень легко. Ухаживайте за водными ресурсами, убирайте высокую траву, обрабатывайте деревья и кустарники.

В городской среде комары обитают в сырых подвалах многоквартирных домов, затопленных помещениях. Чтобы избавиться от них, нужно высушить все помещения и в идеале обратиться в службу дезинфекции.

Применение эфирных масел и натуральных отпугивателей

Если вы не аллергик, можно попробовать использовать эфирные масла. Эффект от них не фантастический, но все же есть. Подойдут:

эвкалипт;

гвоздика;

розмарин;

лаванда (она же поможет убрать следы от укусов).

Отпугнуть комаров поможет запах дыма, камфоры, табака, хвои, можжевельника, еловых и сосновых шишек.

Когда обратиться за медицинской помощью

В некоторых случаях может появиться аллергия на комариные укусы (кулицидоз). Если спустя 15-30 минут после укуса место порозовело, чешется, воспалилось и сильно отекло, вплоть до волдыря, возникло чувство удушья, слезотечение, упало давление — нужно принять антигистаминное, приложить охлаждающий компресс и срочно вызвать скорую.