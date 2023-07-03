9 продуктов, которые стоит включить в уход за кожей летом

С приходом жары меняется и подход к уходу за кожей. Какие средства обязательно должны быть в косметичке, рассказала дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

Солнцезащитный крем

Это продукт № 1 для ухода в летний период. Он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращает ожоги и преждевременное старение. Солнце разрушает гиалуроновую кислоту, в итоге эпидермис теряет влагу и становится менее упругим. Использование средств с SPF и ограничение пребывания на солнце позволяют сохранить здоровье кожи.

Во время купания и занятий спортом на открытом воздухе к крему стоит добавить водонепроницаемый солнцезащитный спрей для тела. Он обеспечит дополнительную защиту.

Увлажняющий крем

Сухой воздух и высокая температура ускоряют потерю влаги, поэтому важно восполнять запасы. Этап увлажнения не стоит игнорировать даже девушкам с жирной и проблемной кожей. Иначе выделение себума лишь увеличится. Необходимо выбирать средства, соответствующие вашему типу кожи.

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Очищающий гель для лица

Летом он поможет качественно очистить кожу от пыли, загрязнений и остатков макияжа. Высокие температуры также активизируют выработку кожного сала. В итоге поры чаще забиваются и появляются несовершенства на коже. Гель прекрасно справится с этой проблемой.

Тонер для лица

Не путайте средство с тоником. Последний завершает этап очищения кожи и готовит ее к нанесению крема. Тонер помимо этих задач еще и качественно увлажняет эпидермис. Продукт часто содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера, ромашку, лаванду и экстракты других растений для качественного ухода. Многие тонеры также включают ингредиенты, которые уменьшают поры и улучшают текстуру кожи.

Алоэ вера

В составе алоэ вера есть витамины С и Е. Первый — мощный антиоксидант, а второй способствует повышению клеточного иммунитета и успокаивает эпидермис после длительного пребывания на солнце. Еще алоэ вера борется с воспалениями, увеличивает эластичность кожи, хорошо увлажняет и уменьшает пигментацию.

Маски для лица

В летний период не рекомендуется скрабировать кожу, так как можно усилить обезвоживание и сухость. Альтернативой становятся другие способы очищения, например маски. Они более бережно относятся к эпидермису, помогают увлажнить и успокоить кожу, а также улучшают текстуру. Использовать такие средства лучше в утренние часы. Главное — соблюдать рекомендации на упаковке и не увеличивать время нанесения продукта, иначе вместо увлажнения можно получить совершенно обратный эффект.

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Сыворотка с витамином С

Летом многие продукты с витаминами и кислотами под запретом. Они обостряют чувствительность кожи и увеличивают риск пигментации. Но только не витамин С. Наоборот, он помогает укрепить коллагеновые связи и защищает от свободных радикалов (частицы, которые разрушают клетки организма и могут провоцировать онкологические заболевания).

Лосьон для тела

Летом в увлажнении нуждается все тело. При этом питательные свойства средств отходят на второй план. Лосьон необходимо наносить сразу после душа, чтобы сохранить влагу.

Эксфолианты

Это средства, которые убирают омертвевшие клетки кожи. С задачей хорошо справляются энзимные пилинги. Будьте осторожны с домашними средствами, в составе которых есть кислоты. Есть риск получить пигментацию. После применения пилинга обязательно используйте солнцезащитный крем. Рекомендуется применять эксфолианты не более одного-двух раз в неделю.

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