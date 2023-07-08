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Сегодня, 06:00

6 звезд с плохой осанкой: актрисы и модели, которые постоянно сутулятся

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Галина Симончик
Проверка фактов
Проверка фактов

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Эмма Стоун и Скарлетт Йоханссон
Фото IMAGO/Barbara Hine; Javier Rojas/Pi, Global Look Press

Свет софитов, любовь поклонников и безупречные образы — повседневность американских актрис. Но что объединяет их с обывателями? Банальные проблемы с осанкой. О Кире Найтли и Эмме Уотсон писали многие, но горбятся не только они.

Вместе с фитнес-тренером Галиной Симончик рассматриваем фигуры знаменитостей с неидеальной осанкой.

Скарлетт Йоханссон

Рожденная на Манхэттене, дважды номинантка на «Оскар» и просто красавица — кажется, Скарлетт Йоханссон выиграла у Вселенной в лотерею.

Скарлетт Йоханссон
Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

С финансами у белокурой дивы тоже все в порядке. В 2018-м и 2019 годах Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Пожалуй, единственный недостаток Скарлетт — «холка».

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Энн Хэтэуэй

Оскароносная актриса прославилась не только хорошей игрой в кино, но и «вечной молодостью».

Энн Хэтэуэй
Фото Gerald Matzka/dpa, Global Look Press

Если сравнить фотографии 2001-го и 2023 годов, едва ли найдется 10 отличий. Но и на солнце есть пятна: иногда Энн забывает выпрямить спину, а шея выезжает вперед. Впрочем, это не мешает ей оставаться блистательной даже в откровенных нарядах с декольте и открытыми плечами.

У Энн Хэтэуэй и Скарлетт Йоханссон «горбик» появился, предположительно, после родов. Это практически естественно, поскольку слабые мышцы спины и кора не смогли пережить весь процесс и «сдались». В таких случаях желательно укрепить мышцы верхнего плечевого пояса, поработать с трапециевидной и широчайшей мышцами спины.
Галина Симончик

Шейлин Вудли

Многие роли актрисы, особенно в антиутопии «Дивергент» и сериале «Большая маленькая ложь», получили лестные отзывы критиков.

Шейлин Вудли
Фото CraSH/Keystone Press Agency, Global Look Press

Девушка регулярно становилась номинанткой «Золотого глобуса» и MTV. Примечательно, что несмотря на диагноз сколиоз, поставленный в подростковом возрасте, Вудли работала моделью.

Эмма Стоун

Красавица с рыжей копной волос и большими глазами полюбилась зрителям в комедийных сериалах и фильмах.

Эмма Стоун
Фото Noam Galai/Getty Images for New York Magazine

Особое признание Стоун получила после роли в киномюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд». Вместе с Райаном Гослингом ей удалось создать гармоничный тандем. В результате — заслуженные «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Талант и харизма актрисы затмевают недочеты осанки: покатые плечи и немного выпирающие лопатки.

У Шейлин Вудли и Эммы Стоун наблюдается дисбаланс между мышцами верхней части спины и мышцами передней поверхности грудной клетки. Я бы посоветовала в этом случае заняться йогой или волновой гимнастикой. Эти направления сделают осанку «королевской», а еще избавят от болей в спине.
Галина Симончик
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Тин Гао

Известность пришла к девушке после публикации ее снимка в аккаунте Vogue.

Тин Гао
Фото Личные соцсети Тин Гао

Тин обладает нетипичной инопланетной красотой: широко поставленные глаза, тонкие брови, длинная шея и значительная сутулость. Но все эти особенности не мешают модели бросать вызов стандартам индустрии: Гао участвует в модных показах, съемках и ведет фэшн-блог.

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Кара Делевинь

Британская актриса и супермодель, амбассадор знаменитых брендов, муза Карла Лагерфельда — к 30 годам девушка добилась многого.

Кара Делевинь
Фото John Phillips/Getty Images for BFI

Делевинь успела поработать на модных показах Dolce & Gabbana, Chanel, Oscar de la Renta и Burberry. А в 2017 сыграла главную роль в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Сочетание ангельской внешности и бунтарского характера — секрет ее популярности. Однако проблемы с осанкой у девушки все-таки есть.

Тин Гао и Кара Делевинь имеют выраженные нарушения осанки, но при этом они одни из самых востребованных современных моделей. Сутулость возникает из-за слабых мышц спины и грудной клетки. В большинстве случаев проблему можно решить с помощью физических упражнений.
Галина Симончик

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