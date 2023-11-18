Пластика для мужчин: топ-5 операций, которые пользуются популярностью

В современном обществе здоровье и внешний образ человека играют особо важную роль. Сегодня все больше мужчин обращаются к возможностям пластической хирургии, чтобы решить проблемы эстетического характера и обрести уверенность в себе. Пластический хирург Валерия Васенина назвала самые популярные операции, которые пользуются популярностью у представителей сильного пола.

Для начала стоит отметить, что существуют пластические операции разной направленности, каждые из которых решают ряд определенных задач. Реконструктивная пластика позволяет восстанавливать собственные структуры лица и тела, утраченные вследствие травмы или при врожденном недоразвитии, а также устранять эстетические дефекты внешности.

Омолаживающие операции направлены на борьбу с возрастными изменениями — они помогают пациенту выглядеть и чувствовать себя моложе. Имиджевая пластика ставит перед собой цели гармонизировать внешность человека и сделать ее более привлекательной, а операции, которые проводятся после массивной потери веса, корректируют контуры тела и решают проблему избытков перерастянутой и дряблой кожи.

Как часто мужчины записываются на пластику

Мужчин среди пациентов пластического хирурга намного меньше, чем женщин, но в последнее время их количество стремительно увеличивается. Это связано с тем, что для представителей сильного пола, особенно для тех, кто занимает публичные должности или высокие посты, важно выглядеть презентабельно. Например, при заключении договоров или во время важных переговоров с партнерами.

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Мужская и женская пластика — есть ли разница

Существуют отличия между мужской и женской внешностью, которые нужно учитывать при пластике, чтобы избежать феминизации мужчины. Например, при выполнении подтяжки лица специалистом выбираются различные места для хирургических разрезов, чтобы рубцы выглядели менее заметными. У женщин это всегда зона за козелком (хрящевым выступом на ухе), а у мужчин — перед козелком, иначе на нем будет расти щетина, чего в норме не бывает и это будет выглядеть странно и неестественно.

Кроме того, на выбор тактики влияют и особенности роста волос. Если у представительниц прекрасного пола есть возможность скрывать следы операции благодаря прическе до момента заживления швов, то у мужчин с короткой стрижкой и залысинами на висках попросту негде спрятать подобные разрезы. В любом случае все решается строго в индивидуальном порядке. На предварительной консультации хирург выбирает и озвучивает пациенту наиболее подходящий вариант проведения операции.

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Самые популярные пластические операции у мужчин

Блефаропластика

Лидером среди мужских пластических операций по праву считается блефаропластика, или пластика век, которая подразделяется на два вида. Верхняя блефаропластика выполняется для того, чтобы убрать нависание и приоткрыть верхнее веко, а нижняя — для устранения «мешков» (грыж) под глазами. В среднем, длительность блефаропластики составляет от 40 минут до двух часов, но результаты не заставляют себя долго ждать — уже через две недели лицо становится визуально моложе, а взгляд — более открытым, ясным и отдохнувшим.

Ринопластика

Чтобы улучшить форму носа и его дыхательную функцию, мужчины часто прибегают к ринопластике. Она особенно актуальна для лиц, которые занимаются определенными видами спорта или страдают от последствий старых травм, в том числе со смещением носовой перегородки. В дополнение к септопластике (исправлению перегородки) врач может предложить пациенту некоторые эстетические улучшения — например, уменьшить горбинку или приподнять кончик носа.

Подтяжка лица и шеи

С возрастом кожа лица и шеи теряет тонус и эластичность, появляются выраженные мимические морщины и признаки старения, а также нарушаются контуры лица. Все это доставляет немало физического и психологического дискомфорта — как женщинам, так и мужчинам. Поэтому подтяжка лица и шеи пользуется большой популярностью у пациентов любого пола.

За время от четырех до шести часов пластика решает проблему возрастных изменений кожи, позволяя пациенту выглядеть моложе. Кроме того, подтяжка лица и шеи убирает двойной подбородок и брыли, а также корректирует овал лица. Здесь также стоит отметить, что благодаря развитию технологий пациентам предлагаются малоинвазивные способы коррекции внешности — например, эндоскопическая подтяжка лица.

Липосакция

Несмотря на то, что многие мужчины посещают фитнес-клубы и регулярно занимаются спортом, на теле — груди, животе, бедрах и в поясничной области — могут сохраняться «жировые ловушки», которые существенно портят общее впечатление даже о подтянутой фигуре. Тогда на помощь может прийти липосакция — хирургическое удаление локальных жировых отложений, которое выполняется как под местной анестезией, так и под наркозом в зависимости от объема вмешательства.

Абдоминопластика

Как правило, при массивной потере веса (например, в случае шунтирования желудка, проведения бариатрических операций или резкого похудения) на теле остаются избытки перерастянутой кожи, которые не могут сократиться самостоятельно. В таких случаях выполняется абдоминопластика — коррекция области живота и талии, а также восстановление гармоничных пропорций тела. Нередко пластика живота входит в более масштабное и объемное вмешательство — в бодилифт, или круговую подтяжку тела, при которой проводится комплексная коррекция сразу нескольких проблемных зон.

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Совет от эксперта

Безусловно, пластическая операция — это серьезный шаг, на который многим бывает сложно решиться. Не стоит пытаться самостоятельно найти информацию в свободных источниках — принять взвешенное и обдуманное решение поможет только консультация со специалистом. В ходе открытого диалога у пациента будет возможность обсудить с врачом все волнующие вопросы, связанные с предстоящей операцией.

Важно уделить этапу подготовки достаточно времени, чтобы понять, подходят ли вам такие операции, какую именно пластику вы хотите сделать и какие эстетические или физиологические проблемы вы планируете решить с ее помощью. Во время беседы также необходимо установить и личный контакт со специалистом, чтобы понять, насколько он вам подходит. Все это поможет вам выбрать не только настоящего профессионала, но и человека, которому вы можете полностью доверять.