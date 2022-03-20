Звездная диета: как худеют знаменитости?

Рассказываем о самых популярных способах привести себя в форму, которыми пользуются звезды.

Сиртфуд-диета Адель

Адель. gazeta.ru

О преображении певицы не говорил только ленивый — в начале 2020 года Адель удалось скинуть 45 килограммов благодаря новой сиртфуд-диете. Суть этого питания — потребление только тех продуктов, которые могут активировать сиртуины (разновидность белка) в организме. Сиртуины помогают стимулировать работу метаболизма, регулировать аппетит и сжигать жир.

Особенность сиртуинов в том, что они образовываются внутри нас благодаря определенной пище.

- гречневую крупу;

- оливковое масло

- каперсы;

— кофе;

- зеленый чай;

- чеснок, красный лук, петрушку и рукколу;

- капусту кейл;

- цикорий;

- сою;

- куркуму;

— креветки;

- ягоды темного цвета (ежевика, черника, малина, черная смородина, вишня, клубника);

- цитрусовые;

- черный шоколад и финики;

- красное вино.

Сиртфуд-диета состоит из двух этапов: сначала на протяжении трех дней нужно питаться на 1000 калорий и потреблять в пищу только зеленые соки. Затем четыре дня следует пить два стакана сока и дважды есть твердую пищу из списка на 1500 калорий в сутки. Согласно книге Эйдана Гоггинса и Глена Маттена, за этот период можно сбросить три килограмма жира. На второй фазе можно снизить потребление зеленого сока до одного раза в день и делать три полноценных приема пищи с продуктами из списка.

ЗОЖ от Дженнифер Лопес

Певица точно знает, как в 50 выглядеть на 30 с небольшим. Дженнифер придерживается нескольких правил для сохранения идеальной фигуры.

Отказ от кофе и алкоголя

Джей Ло признается, что уже не помнит, когда последний раз пила кофе. Алкоголь из рациона певица исключила относительно недавно по совету своего диетолога Хейли Помрой.

Правильное питание

Без него никуда. Рацион Лопес состоит из свежих органических продуктов, сбалансированных белками и нутриентами. В большинстве случаев это овощи и лосось или курица и бобы и фрукты в качестве перекуса.

Дженнифер Лопес. Фото Global Look Press

Водный баланс

Необходимо потреблять нужное количество воды, особенно перед физическими нагрузками. По словам Джей Ло, это придает сил и влияет на эффективность тренировок.

Много активности

Танцы, утренние пробежки, силовые тренировки, кикбоксинг — еженедельный распорядок певицы. Дженнифер занимается с разными тренерами и миксует активности для большего эффекта.

Зеленый чай Джонни Деппа

Депп похудел для роли, а не для того, чтобы прийти в форму. Роль вампира Барнабаса Коллинза требовала от него изможденного внешнего вида. Помимо жестких ограничений в еде (актер даже отказался от всех фруктов, кроме тех, что содержат минимум фруктозы, как ананасы и клубника), Депп ежедневно выпивал несколько литров зеленого чая. Считается, что чайная диета ускоряет обмен веществ и запускает жиросжигание. Рекомендуется придерживаться такого рациона 17 дней, а потом продолжать регулярно пить зеленый чай для поддерживающего эффекта.

Джонни Депп в роли вампира Барнабаса Коллинза. nbc.news

П ротивопоказания при чайной диете:

- нервное истощение, бессонница;

- тахикардия;

- гипотония;

- язва желудка;

- гастрит с повышенной кислотностью;

- беременность;

- гипертония

- атеросклероз.

Многолетний рацион Виктории Бекхэм

Жена Девида Бекхэма известна своей строгостью и аскетичностью в питании. Недавно Девид рассказал о вкусовых предпочтениях Вики в подкасте River Cafe Table 4. Оказывается, уже 25 лет она питается одним и тем же блюдом — рыбой на пару и тушеными овощами. Футболист признался, что за все время их брака его жена лишь однажды изменила своему рациону во время четвертой беременности.

Рыба очень полезна для организма, так как она содержит фосфор, жирорастворимые витамины, селен, йод и много белка. Кроме того, она:

- снижает риск сердечного приступа и инсульта;

- повышает работоспособность мозга;

- снижает признаки депрессии;

- препятствует возрастной дегенерации зрения.

Виктория Бекхэм.

Однако злоупотреблять рыбными продуктами не стоит. Сотрудники Американской ассоциации сердца рекомендуют есть рыбу 1-2 раза в неделю, в особенности форель, лосось и сардины. При большем потреблении это может быть чревато нагрузками на сердце, почки, печень и кровеносную систему. Слабосоленая рыба опасна гельминтозами — болезнями паразитов.

Отказ от телевизора Ребел Уилсон

Актриса прославилась на весь мир, играя харизматичных толстушек. Однако после истечения контракта с крупной кинокомпанией, Ребел решила привести себя в форму. За год она сбросила 57 килограммов, изначально весив 132.

Уилсон придерживалась принципа питания доктора Майера, суть которого — потребление продуктов с высоким содержанием щелочей, таких как рыба, йогурты из овечьего молока и овощи. Важно сократить количество перекусов и исключить потребление глютена и лактозы.

Ребел Уилсон. Glamour

Уилсон уделила внимание не только питанию, но и психологическому аспекту похудения. Во время питания она концентрировалась только на потреблении пищи, что подразумевает воздержание от чтения, просмотра телевизора и других отвлекающих факторов. Есть нужно медленно, важно научиться распознавать сигналы голода и сытости.

Вегетарианство Джареда Лето

Джаред Лето. licey-istra.ru

Лидера 30 Seconds to Mars давно подозревают в вампиризме или жизни в морозильной камере — он выглядит точно так же, как 20 лет назад. Но секрет Лето довольно прост: он уже много лет не ест мясо, молочные продукты, соль, сахар и полностью отказался от алкоголя. Певец позволяет себе в неограниченных количествах потреблять попкорн, овощи и горячий шоколад на миндальном молоке. Кроме того, Джаред старается вести активный образ жизни и начинает каждый день с медитаций.