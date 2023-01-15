Как мы понимаем, что человек красивый? Разбираем мнения ученых
У каждого свои понятия о красоте. И на то есть свои причины. Почему так важна привлекательность?
В любые времена красота была преимуществом и в разной степени определяла успешность. Представления современного человека о красоте разительно отличаются от эталонов других эпох. Более того, сейчас то, что для одних совершенно, не вяжется с представлениями о привлекательности для других.
В давние времена эталоны женской красоты очень отличались от теперешней. Раньше была в моде полнота, что говорило о достатке ее обладательницы, а теперь это называется «запустила себя». Сейчас многие соглашаются с навязанными в интернете стереотипами.
Лэнглойс и Анджела Гриффин из Техасского университета провели исследование, в котором попросили людей оценить по пятибалльной шкале изображения лиц девушек. Были отобраны фотографии с самым низкими, высокими и средними рейтингами, которые наглядно показали, что как взрослые, так и дети склонны считать менее привлекательных менее добрыми, умными и открытыми.
Несмотря на то что внешность далеко не всегда определяет интеллект и характер, люди склонны считать, что красивое равно хорошее, а некрасивое — плохое.
Внешний вид может иметь большое значение во взаимоотношениях людей. В ряде исследований ученые установили, что общество благосклонно относится к тем, у кого красивая внешность. Такие люди более успешны в карьере и больше зарабатывают.
Симметрия и пропорции
Привлекательные лица близки к симметрии, но не обязательно зеркальны. Это подтверждают современные исследования Энтони С. Литтла. Однако еще издавна известны антропометрические правила, определяющие гармонию пропорций лица, головы и тела. Так, древнегреческий скульптор Поликлет, живший в V веке до н. э., вывел канон, по которому голова должна составлять 1/8 длины тела, а лицо — 1/10.
Наше восприятие красоты и привлекательности определяется несколькими факторами. Они работают совместно, иногда дополняя, усиливая, иногда нивелируя друг друга. Красоту каждый воспринимает по-своему, поскольку у каждого сочетание этих факторов индивидуально.
Леонардо да Винчи в труде Trattato della Pittura писал так:
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нос, ухо и большой палец в идеале должны быть одинаковой длины;
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ширина носа — 1/5 ширины лица;
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длина носа — 1/3 высоты лица;
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франкфуртская линия, проходящая через козелок и костно-хрящевое соединение носа, делит лицо на верхнюю и нижнюю части.
Идея «золотого сечения» появилась много веков назад. Леонардо да Винчи изобразил пропорции человеческого тела в рисунке Витрувианского человека. «Золотое сечение» работает и в восприятии лица. Человек, у которого, например, слишком выдающийся подбородок или слишком близко посаженные глаза, красивым не воспринимается".
Стивен Р. Марквардт, популярный пластический хирург из Южной Калифорнии (США), также в своей практике применяет принципы «золотого сечения», то есть соотношение 1 к 1,618, которое обуславливает совершенную геометрию лица.
У лица в профиль есть три точки, важные для его анализа: корень носа, ямочка под колумеллой носа и ямочка между нижней губой и подбородком. В красивом лице линия, которая соединяет эти три точки, должна иметь выпукло-изогнутую характеристику. У непривлекательных лиц, как правило, прямой и вогнуто-изогнутый ход этой линии.
Пластический хирург с мировым именем Вилльям Литтл (или Билл Литтл) из Вашингтона (США) проанализировал контур фотографий в 3/4 и обнаружил, что линия лица должна быть не угловатой, а плавной, S-образной, и назвал ее «линией оджи».
Иными словами, привлекательные молодые лица имеют плавные очертания. Они также вписываются в треугольник с вершиной внизу, а непривлекательные и лица с возрастными изменениями имеют вершину треугольника вверху, что визуально расширяет их книзу.
Красивым кажется то, что имеет хорошую законченную форму. «Разрыв» восприятия, когда глаз останавливается на дефектах кожи, пирсинге, клоках волос, привлечет внимание, но красивым мозг это не признает. Красивым мозг считает ухоженность, аккуратность, ровность.
Пластический хирург Дункан Роуленд из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) описал прототип «гиперженщины» с привлекательным лицом по образу детского:
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маленький нос;
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большие глаза
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небольшое расстояние между глазами и подбородком.
При анализе такого лица у мужчин на подсознательном уровне открывается потребность защитить и взять под опеку это милое создание.
Симметричные лица мы воспринимаем как более красивые. В эксперименте, когда испытуемым показывался набор фотографий, красивыми признавались более симметричные лица. Факт, что после нескольких рюмок алкоголя окружающие начинают казаться красивее, ученые объясняют тем, что алкоголь притупляет способность мозга воспринимать симметрию и асимметрию.
Среднестатистические черты и насмотренность
То, что человеку хорошо знакомо, всегда кажется более близким, родным, привлекательным, в том числе места, предметы и даже люди. Еще английский натуралист Чарльз Дарвин в своем труде «Происхождение человека и половой отбор» писал о том, что люди каждой расы предпочитают то, к чему они привыкли. Поэтому мы находим привлекательными среднестатистические черты, характерные для нашей среды.
Человек, живущий в своей этнической среде, считает красивыми своих соплеменников, поскольку именно их видит регулярно. Афроамериканец, выросший среди европейцев, красивыми будет считать их, притом что европейцы его красоту, скорее всего, не воспримут.
Привлекательность среднестатистических, хорошо знакомых нам лиц подтверждают и эксперименты психологов Корен Апичеллы из Пенсильванского университета и Энтони С. Литтла из Университета Стерлинга в Шотландии. В них приняли участие две группы молодых людей: британцы и народность хадза из Танзании. Каждой группе было показано несколько типов изображений:
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первый тип представлял собой одно изображение с наложением пяти лиц британцев, другое — с пятью лицами танзанийцев;
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во втором типе было наложение по 20 британских и 20 лиц хадза.
Представители двух народов предпочли изображение лица, составленное из 20 наложений лиц вместо пяти. Каждая из культур предпочла изображение соплеменника. Особенно ярко это выражалось у аборигенов Танзании, поскольку обычно эта народность не видит европейцев, а британцы живут в мультикультурной среде.
«Важна, например, и культура: как выглядят люди вокруг вас, что считается нормальным и красивым в том обществе, в котором вы росли и живете. Влиять может и то, как выглядели ваши родители. Это не значит, что вы будете искать их точные копии. Но черты, которые покажутся вам знакомыми, могут привлекать.
Дальше пошел Дэвид Перретт, психолог Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), автор книги «На твоем лице: новая наука о человеческом влечении», который доказал, что мы считаем привлекательными людей, которые похожи на нас самих.
Отношение к миру и другим людям зависит от нашего внутреннего состояния и ощущения себя. Если человек — здоровый эгоист и ощущает себя в своем теле комфортно, ему будут нравиться люди, похожие на него самого. Если уровень принятия себя у человека снижен, он симпатизирует людям с теми внешними и внутренними качествами, которыми хотел бы обладать. Влияет на этот выбор также «насмотренность»: чаще всего в зеркале мы видим самих себя, и когда мы видим похожих на нас людей, у нас подсознательно возникает к ним чувство симпатии.
Тренды на красоту и общественное мнение
В современном мире с обилием информации, в том числе визуальной, мы вынуждены руководствоваться не только собственными предпочтениями.
Особое влияние на наше восприятие оказывают мода и тренды на определенную внешность, ценности, образ жизни.
Признанные каноны красоты определяются и социумом (в частности, этнические предпочтения). То, что считалось красотой у одних, другими могло быть признано уродством. Например, маленькие ножки китаянок, которые воспевались несколько веков назад, сейчас даже самими китайцами считаются очень далекими от красоты.
Вкусовое разнообразие в восприятии современного человека может быть обусловлено принадлежностью к определенной группе, не только к нации, расе, этносу, как уже говорилось ранее, но и к:
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молодежному движению или субкультуре;
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поколению или возрастной группе.
В наш век визуальной коммуникации с киберскоростью существует универсальное эстетическое предпочтение того, как должно выглядеть лицо. Например, азиатские женщины делают операцию, чтобы создать складку над верхним веком и таким образом «европеизировать» свое лицо, в то время как европейские женщины иногда делают миндалевидные и даже «лисьи» веки".
Немалую роль играет и пропаганда определенных идеалов, выгодных целой индустрии профессионалов: косметологов, пластических хирургов, фитнес-тренеров, диетологов, производителей еды, одежды и прочих.
Хотя сейчас много пластических хирургов по исправлению придуманных недостатков, гены-то не изменить. И у прекрасного прооперированного человека родятся дети с его же природными недостатками.
Несмотря на отличия в восприятии прекрасного, люди всегда и во всем его искали. Поэтому интенсивное развитие индустрии красоты, моды и фитнеса вполне объяснимо.
Благодаря фильмам и соцсетям этот тренд будет устойчив, несмотря ни на какие социальные потрясения. Красота ведь самому ее обладателю дарит счастье и уверенность. Возможно, именно поэтому во время Второй мировой войны одним из самых популярных товаров оставалась красная губная помада.
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