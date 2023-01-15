Как мы понимаем, что человек красивый? Разбираем мнения ученых

Красота субъективна, но в то же время есть люди, которых красивыми считают многие.

У каждого свои понятия о красоте. И на то есть свои причины. Почему так важна привлекательность?

В любые времена красота была преимуществом и в разной степени определяла успешность. Представления современного человека о красоте разительно отличаются от эталонов других эпох. Более того, сейчас то, что для одних совершенно, не вяжется с представлениями о привлекательности для других.

Лэнглойс и Анджела Гриффин из Техасского университета провели исследование, в котором попросили людей оценить по пятибалльной шкале изображения лиц девушек. Были отобраны фотографии с самым низкими, высокими и средними рейтингами, которые наглядно показали, что как взрослые, так и дети склонны считать менее привлекательных менее добрыми, умными и открытыми.

Фото Freepik/cookie_studio

Несмотря на то что внешность далеко не всегда определяет интеллект и характер, люди склонны считать, что красивое равно хорошее, а некрасивое — плохое.

Симметрия и пропорции

Привлекательные лица близки к симметрии, но не обязательно зеркальны. Это подтверждают современные исследования Энтони С. Литтла. Однако еще издавна известны антропометрические правила, определяющие гармонию пропорций лица, головы и тела. Так, древнегреческий скульптор Поликлет, живший в V веке до н. э., вывел канон, по которому голова должна составлять 1/8 длины тела, а лицо — 1/10.

Леонардо да Винчи в труде Trattato della Pittura писал так:

нос, ухо и большой палец в идеале должны быть одинаковой длины;

ширина носа — 1/5 ширины лица;

длина носа — 1/3 высоты лица;

франкфуртская линия, проходящая через козелок и костно-хрящевое соединение носа, делит лицо на верхнюю и нижнюю части.

Стивен Р. Марквардт, популярный пластический хирург из Южной Калифорнии (США), также в своей практике применяет принципы «золотого сечения», то есть соотношение 1 к 1,618, которое обуславливает совершенную геометрию лица.

Пластический хирург с мировым именем Вилльям Литтл (или Билл Литтл) из Вашингтона (США) проанализировал контур фотографий в 3/4 и обнаружил, что линия лица должна быть не угловатой, а плавной, S-образной, и назвал ее «линией оджи».

Freepik/freepik

Иными словами, привлекательные молодые лица имеют плавные очертания. Они также вписываются в треугольник с вершиной внизу, а непривлекательные и лица с возрастными изменениями имеют вершину треугольника вверху, что визуально расширяет их книзу.

Пластический хирург Дункан Роуленд из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) описал прототип «гиперженщины» с привлекательным лицом по образу детского:

маленький нос;

большие глаза

небольшое расстояние между глазами и подбородком.

При анализе такого лица у мужчин на подсознательном уровне открывается потребность защитить и взять под опеку это милое создание.

Среднестатистические черты и насмотренность

То, что человеку хорошо знакомо, всегда кажется более близким, родным, привлекательным, в том числе места, предметы и даже люди. Еще английский натуралист Чарльз Дарвин в своем труде «Происхождение человека и половой отбор» писал о том, что люди каждой расы предпочитают то, к чему они привыкли. Поэтому мы находим привлекательными среднестатистические черты, характерные для нашей среды.

Привлекательность среднестатистических, хорошо знакомых нам лиц подтверждают и эксперименты психологов Корен Апичеллы из Пенсильванского университета и Энтони С. Литтла из Университета Стерлинга в Шотландии. В них приняли участие две группы молодых людей: британцы и народность хадза из Танзании. Каждой группе было показано несколько типов изображений:

первый тип представлял собой одно изображение с наложением пяти лиц британцев, другое — с пятью лицами танзанийцев;

во втором типе было наложение по 20 британских и 20 лиц хадза.

Freepik/lookstudio

Представители двух народов предпочли изображение лица, составленное из 20 наложений лиц вместо пяти. Каждая из культур предпочла изображение соплеменника. Особенно ярко это выражалось у аборигенов Танзании, поскольку обычно эта народность не видит европейцев, а британцы живут в мультикультурной среде.

Дальше пошел Дэвид Перретт, психолог Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), автор книги «На твоем лице: новая наука о человеческом влечении», который доказал, что мы считаем привлекательными людей, которые похожи на нас самих.

Тренды на красоту и общественное мнение

В современном мире с обилием информации, в том числе визуальной, мы вынуждены руководствоваться не только собственными предпочтениями.

Freepik/halayalex

Особое влияние на наше восприятие оказывают мода и тренды на определенную внешность, ценности, образ жизни.

Вкусовое разнообразие в восприятии современного человека может быть обусловлено принадлежностью к определенной группе, не только к нации, расе, этносу, как уже говорилось ранее, но и к:

молодежному движению или субкультуре;

поколению или возрастной группе.

Немалую роль играет и пропаганда определенных идеалов, выгодных целой индустрии профессионалов: косметологов, пластических хирургов, фитнес-тренеров, диетологов, производителей еды, одежды и прочих.

Несмотря на отличия в восприятии прекрасного, люди всегда и во всем его искали. Поэтому интенсивное развитие индустрии красоты, моды и фитнеса вполне объяснимо.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!