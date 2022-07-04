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5 мировых звезд, которые пострадали после неудачной пластики

Роман Новиков
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Донателла Версаче, Микки Рурк и Сидни Ром.
Микки Рурк после неудачных пластических операций.
Донателла Версаче до и после пластических операций.
Сидни Ром до и после пластики.
Эльза Паттон до и после вмешательства пластического хирурга.
Жаклин Сталлоне до и после пластической хирургии.
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Чтобы сохранить молодость, знаменитости прибегают к пластической хирургии. В этой статье — 5 звезд, которые стали жертвами неудачной пластики.

В погоне за ускользающей молодостью знаменитости прибегают к косметологическим процедурам, но, когда возрастные изменения становятся заметными, звезды решаются на пластику. В этой статье — 5 знаменитостей, которые пострадали от неквалифицированных хирургов.

Жаклин Сталлоне

Жаклин Сталлоне до и после пластической хирургии.
Жаклин Сталлоне до и после пластической хирургии.

Жаклин Сталлоне — мать известного актера Сильвестра Сталлоне и лицензированный астролог, овладевшая техникой гадания по ягодицам. В молодости она занималась гиревым спортом и даже снималась в спортивном телешоу.

Сталлоне перенесла несколько пластических операций. Американка начала с безопасных косметологических процедур — пилингов, масок и инъекций, но, когда этого стало недостаточно, Жаклин доверилась хирургам.

Первая подтяжка лица прошла успешно — американка помолодела лет на 10. Эффект от подтяжки сохраняется до 15 лет, но Сталлоне после первой удачной операции решила сделать серьезный апгрейд.

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Сначала Жаклин неудачно увеличила губы, которые расплылись и искривили рот. Затем пострадали нос, глаза и брови. Лицо матери Сильвестра Сталлоне изменилось до неузнаваемости. Жаклин винит во всем хирургов и сравнивает себя с бурундуком, который набил щеки орехами.

Жаклин Сталлоне умерла в 2020 году в возрасте 98 лет.

Донателла Версаче

Донателла Версаче до и после пластических операций.
Донателла Версаче до и после пластических операций.

Известный модельер Донателла Версаче после появления первых признаков старения сделала блефаропластику — удалила лишнюю кожу с век. Затем она захотела избавиться от горбинки на носу и подкорректировать губы, но добиться нужного результата хирурги не смогли. Пластические операции и инъекции ботокса нарушили мимику и форму лица.

Сейчас Донателла продолжает заниматься модой и выглядит намного привлекательней, чем несколько лет назад. Новые пластические хирурги исправили ошибки прошлых специалистов.

Сидни Ром

Сидни Ром до и после пластики.
Сидни Ром до и после пластики.

Сидни Ром — известная итальянская актриса и певица 70-х и 80-х, которая была невероятно красива в молодости. У нее были огромные выразительные глаза, широкая улыбка и густые русые волосы.

В начале 90-х карьера Сидни пошла на спад. Чтобы продлить молодость, актриса сделала подтяжку лица, после которой уже не смогла остановиться. Многочисленные операции изменили лицо итальянки: глаза потеряли прежнюю выразительность, а улыбка «уехала» в сторону.

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Сейчас Сидни Ром 71 год. Она редко снимается в кино, зато часто посещает телешоу и кинофестивали.

Эльза Паттон

Эльза Паттон до и после вмешательства пластического хирурга.
Эльза Паттон до и после вмешательства пластического хирурга.

Эльза Паттон — звезда американского реалити-шоу «Реальные домохозяйки Майами». В молодости Эльза была красивой девушкой с тонкими чертами лица, но тяга к популярности заставила ее прибегнуть к пластике.

Паттон многократно делала подтяжку лица, корректировала нос, веки и брови, вставляла филлеры в скулы. Многочисленные уколы ботокса сделали лицо Эльзы неподвижным, а мимика стала пугающей.

Несмотря на неудачные эксперименты со внешностью, Эльза всегда оставалась открытой — активно посещала светские мероприятия и раздавала интервью.

Самая известная «домохозяйка Майами» ушла из жизни в 2019 году в возрасте 84 лет. Говорят, что она сильно переживала из-за смерти мужа в 2018 году, с которым они прожили вместе 50 лет.

Микки Рурк

Микки Рурк после неудачных пластических операций.
Микки Рурк после неудачных пластических операций.

Невероятная харизма и подтянутое тело в мелодраме «9 1/2 недель» сделало Микки Рурка настоящим секс-символом. Микки долгое время увлекался боксом, где ему сломали нос и разбили скулу. Чтобы привести лицо в порядок, актер обратился к пластическому хирургу, но тот только усугубил ситуацию. Вскоре Рурк признался, что обратился за помощью не к тому парню.

Лицо Микки кардинально изменилось, что негативно сказалось на его карьере — режиссеры перестали звать актера на роли красавчиков. Дальнейшие подтяжки лица не дали положительных изменений. Американский актер сильно переживает из-за потерянной внешности: «Отвратительно видеть, как ты становишься хуже».

Микки Рурк продолжает актерскую карьеру. В 2021 году он сыграл парализованного человека в греческом фильме «Человек Божий».

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