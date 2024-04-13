Как аденома простаты влияет на половую жизнь: рассказывают специалисты
Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ, еще известна как аденома простаты) — распространенное заболевание предстательной железы. По данным статистики, аденома простаты встречается более чем у 70% мужчин старше 60 лет.
Разбираем, с чем это связано, как заболевание влияет на жизнь и какое лечение лучше выбрать.
Что такое доброкачественная гиперплазия простаты
Предстательная железа — орган, который есть только у мужчин. Она находится под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал, образуя сфинктер, регулирующий прохождение мочи. Предстательная железа производит компоненты, образующие эякулят, а также служит своеобразным «барьером», не давая сперме попасть в мочевой пузырь. У молодых мужчин этот орган размером с грецкий орех, но с возрастом он увеличивается.
Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ) — заболевание, при котором ткани простаты разрастаются. Из-за этого орган сдавливает окружающие ткани и сосуды, что может приводить к ряду проблем.
Симптомы аденомы простаты
Поставить точный диагноз может исключительно специалист. И вы можете обратиться к нему, если замечаете у себя симптомы аденомы простаты. У аденомы простаты самые частые следующие симптомы:
- частое мочеиспускание, особенно ночью;
- трудности при начале мочеиспускания;
- слабая или прерывистая струя при мочеиспускании;
- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания;
- необходимость напрягаться при мочеиспускании.
Также зачастую аденома простаты сопровождается эректильной дисфункцией. Проблемы возникают из-за нарушения кровотока в железе и сдавливания полового нерва. Это препятствует полноценной эрекции. Также предстательная железа отвечает за приятные ощущения во время полового акта. Если орган увеличен, мужчина часто сталкивается с преждевременной или неполноценной эякуляцией.
Простата вырабатывает специальную жидкость — простатический секрет. Он разжижает сперму и делает сперматозоиды подвижными, а также защищает их от разрушения. По мере роста простаты из-за аденомы сдавливаются окружающие ткани. Ухудшается не только отток мочи, но и выход эякулята. Этот процесс вызывает проблемы с фертильностью, особенно если мужчине больше 45 лет. Зачать ребенка становится значительно сложнее.
Методы лечения аденомы простаты и эректильной дисфункции
Терапия ДГПЖ (аденомы простаты) может быть медикаментозной, включать минимально инвазивные процедуры или хирургическое вмешательство. Конкретный способ лечения всегда выбирает специалист.
Хирургическое лечение
При неэффективности консервативной терапии, операция обеспечивает самое быстрое облегчение симптомов заболевания, но может вызвать различные осложнения. Одна из самых распространенных хирургических манипуляций - трансуретральная резекция предстательной железы, при которой специалист проводит эндоскоп (смотровой инструмент) через уретру.
В течение 10 лет после процедуры у 10% мужчин продолжается рост простаты и возникает необходимость в повторной операции.
Также лечение проходит действеннее если мужчина занимается изменением образа жизни и снятием психологического напряжения, которое может сопровождать симптомы заболевания.
Медикаментозное лечение
В первую очередь, аденома простаты требует медикаментозного лечения. Для выбора тактики лечения необходимо обратиться к специалисту.
Не стоит обманываться: хоть аденома и называется «доброкачественной гиперплазией», это не значит, что заболевание безобидное. Лечение стоит начинать при появлении первых признаков, не откладывая визит к специалисту.
Жить с дискомфортом и неудобствами, которые сопровождают аденому, может быть непросто. Но этого и не стоит делать: благодаря развитию медицины есть современные средства для лечения ДГПЖ, помогающие уменьшать объем простаты и устраняющие симптомы заболевания.
В том числе специалисты могут назначать препарат «Афалаза». Благодаря своему действию средство влияет на функциональные и метаболические процессы в предстательной железе без токсического воздействия на организм в целом. Использование антител к двум эндогенным молекулам - простатоспецифическому антигену (ПСА) и эндотелиальной NO синтазе (eNOS) - позволяет добиваться выраженного противовоспалительного и противоотечного эффекта, улучшать скорость кровотока, в том числе и в половом члене. «Афалаза» способствует уменьшению объема предстательной железы и улучшению эректильной функции.
Прием препарата «Афалаза» способствует восстановлению мужского здоровья в том числе на ранних этапах заболевания. К концу курса приема уменьшается количество пациентов с проявлениями дизурии, увеличивается скорость опорожнения мочевого пузыря. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте препарата.
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