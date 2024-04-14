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Джетлаг: что это такое и как влияет на здоровье
Здоровье

Сегодня, 09:00

4 мин.

Чем опасен джетлаг: 10 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка на борту самолета
Фото MesquitaFMS/istockphoto.com
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Вместе врачом Ильей Лукониным разобрались, что же такое джетлаг, как он влияет на здоровье и как избежать последствий смены часовых поясов.

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Что такое джетлаг

Джетлаг — это синдром смены часового пояса, при котором нарушаются циркадные ритмы организма. Чаще всего с таким состоянием сталкиваются именно после перелета, потому что путешествие на поезде не такое быстрое. Организм легче адаптируется к смене времени.

Смена часовых поясов, также называемая циркадной аритмией, может негативно сказаться на здоровье.
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт

Причины появления

Человек привыкает к определенному ритму жизни. Он просыпается и ложится спать в определенное время. Поэтому резкое изменение часового пояса может негативно отразиться на самочувствии.

Пассажиры самолета
Фото skynesher/istockphoto.com

У человека возникает сонливость, потому что на родине глубокая ночь, а он прилетел в страну, где раннее утро.

На высоте десять тысяч метров, на которой чаще всего летают пассажирские самолеты, падает атмосферное давление. Уровень кислорода в воздухе становится очень низким, что оказывает серьезную нагрузку на сердце.
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт

Кроме того, влажность воздуха в самолете на 30% ниже нормы, что отражается на работе дыхательной системы человека. Также страдает венозная система, на которую негативно влияют пониженное атмосферное давление и длительное пребывание на большой высоте.

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Симптомы

Джетлаг проявляется различными симптомами, самые распространенные:

  • усталость и вялость;

  • головная боль;

  • расстройства пищеварения;

  • сонливость или бессонница;

  • повышенная раздражительность;

  • дезориентация в пространстве.

Иногда могут усилиться симптомы хронических заболеваний и нервных патологий, например, депрессии. Все это происходит из-за сбоев в работе внутренних часов организма и внешних обстоятельств.

У девушки болит голова после перелета
Фото Tatsiana Volkava/istockphoto.com

В норме легкая реакция на смену поясов длится несколько часов после перелета. Если симптомы сохраняются более суток, необходимо обратиться к врачу.

Как справиться с симптомами джетлага

Существует несколько приемов, которые помогут справиться с симптомами джетлага:

  1. Сон в самолете. Во время полета проще уснуть, потому что атмосферное давление падает, как и уровень кислорода в кровотоке. Возникает сонливость;

  2. Большое количество воды. Можно пить минеральную или обогащенную электролитами воду, спортивные напитки;

  3. Приятные занятия, чтобы отвлечься. Можно послушать любимую музыку, почитать книгу, помечтать;

  4. Отказ от кофе и алкоголя во время поездки. Нервная система во время перелета перевозбуждена, ведь полет на самолете — стресс для организма. Пытаться успокоиться с помощью алкоголя — плохая идея;

  5. Использование солнечного света. Ультрафиолетовые лучи способны регулировать биоритмы в теле, поэтому сразу после прилета лучше выйти на улицу и несколько минут постоять на солнце. Если на улице ночь, можно воспользоваться ярким искусственным светом: он тоже немного помогает организму проснуться.

Некоторые врачи советуют принимать мелатонин. Этот гормон подготавливает организм к засыпанию. Однако самостоятельно принимать мелатонин не стоит, делать это нужно только с разрешения доктора.
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт

Как избежать джетлага

На 100% обезопасить организм от джетлага не получится. Но можно провести некоторые манипуляции, чтобы свести к минимуму его симптомы:

  1. Хорошо отдохнуть перед перелетом;

  2. Поужинать за три-четыре часа до сна;

  3. Не пользоваться гаджетами, ноутбуками и телевизорами в течение двух-трех часов перед сном;

  4. В первую ночь на новом месте полноценно выспаться, не планировать ранних дел;

  5. Не пить кофе и алкоголь за день до поездки.

Кроме того, если планируется серьезная рабочая встреча в поездке, необходимо приехать за несколько дней до нее, чтобы организм успел восстановиться.

Ставить будильник
Фото miniseries/istockphoto.com

Также следует откорректировать расписание сна перед отъездом. Если планируется поездка на восток, лучше лечь спать на час раньше обычного. Делать это нужно в течение нескольких дней перед отъездом. Если планируется поездка на запад, следует несколько раз лечь спать на час позже.

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