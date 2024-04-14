Чем опасен джетлаг: 10 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов
Вместе врачом Ильей Лукониным разобрались, что же такое джетлаг, как он влияет на здоровье и как избежать последствий смены часовых поясов.
Что такое джетлаг
Джетлаг — это синдром смены часового пояса, при котором нарушаются циркадные ритмы организма. Чаще всего с таким состоянием сталкиваются именно после перелета, потому что путешествие на поезде не такое быстрое. Организм легче адаптируется к смене времени.
Смена часовых поясов, также называемая циркадной аритмией, может негативно сказаться на здоровье.
Причины появления
Человек привыкает к определенному ритму жизни. Он просыпается и ложится спать в определенное время. Поэтому резкое изменение часового пояса может негативно отразиться на самочувствии.
У человека возникает сонливость, потому что на родине глубокая ночь, а он прилетел в страну, где раннее утро.
На высоте десять тысяч метров, на которой чаще всего летают пассажирские самолеты, падает атмосферное давление. Уровень кислорода в воздухе становится очень низким, что оказывает серьезную нагрузку на сердце.
Кроме того, влажность воздуха в самолете на 30% ниже нормы, что отражается на работе дыхательной системы человека. Также страдает венозная система, на которую негативно влияют пониженное атмосферное давление и длительное пребывание на большой высоте.
Симптомы
Джетлаг проявляется различными симптомами, самые распространенные:
-
усталость и вялость;
-
головная боль;
-
расстройства пищеварения;
-
сонливость или бессонница;
-
повышенная раздражительность;
-
дезориентация в пространстве.
Иногда могут усилиться симптомы хронических заболеваний и нервных патологий, например, депрессии. Все это происходит из-за сбоев в работе внутренних часов организма и внешних обстоятельств.
В норме легкая реакция на смену поясов длится несколько часов после перелета. Если симптомы сохраняются более суток, необходимо обратиться к врачу.
Как справиться с симптомами джетлага
Существует несколько приемов, которые помогут справиться с симптомами джетлага:
-
Сон в самолете. Во время полета проще уснуть, потому что атмосферное давление падает, как и уровень кислорода в кровотоке. Возникает сонливость;
-
Большое количество воды. Можно пить минеральную или обогащенную электролитами воду, спортивные напитки;
-
Приятные занятия, чтобы отвлечься. Можно послушать любимую музыку, почитать книгу, помечтать;
-
Отказ от кофе и алкоголя во время поездки. Нервная система во время перелета перевозбуждена, ведь полет на самолете — стресс для организма. Пытаться успокоиться с помощью алкоголя — плохая идея;
-
Использование солнечного света. Ультрафиолетовые лучи способны регулировать биоритмы в теле, поэтому сразу после прилета лучше выйти на улицу и несколько минут постоять на солнце. Если на улице ночь, можно воспользоваться ярким искусственным светом: он тоже немного помогает организму проснуться.
Некоторые врачи советуют принимать мелатонин. Этот гормон подготавливает организм к засыпанию. Однако самостоятельно принимать мелатонин не стоит, делать это нужно только с разрешения доктора.
Как избежать джетлага
На 100% обезопасить организм от джетлага не получится. Но можно провести некоторые манипуляции, чтобы свести к минимуму его симптомы:
-
Хорошо отдохнуть перед перелетом;
-
Поужинать за три-четыре часа до сна;
-
Не пользоваться гаджетами, ноутбуками и телевизорами в течение двух-трех часов перед сном;
-
В первую ночь на новом месте полноценно выспаться, не планировать ранних дел;
-
Не пить кофе и алкоголь за день до поездки.
Кроме того, если планируется серьезная рабочая встреча в поездке, необходимо приехать за несколько дней до нее, чтобы организм успел восстановиться.
Также следует откорректировать расписание сна перед отъездом. Если планируется поездка на восток, лучше лечь спать на час раньше обычного. Делать это нужно в течение нескольких дней перед отъездом. Если планируется поездка на запад, следует несколько раз лечь спать на час позже.