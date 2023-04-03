Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:30

Как приготовить эффективные маски для роста и блеска волос из обычных продуктов?

Мария Бульчук
Автор
Оксана Юрченко
Косметолог, основатель косметологической клиники
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка делает маску для волос с полотенцем на голове.
Фото istockphoto.com

В интернете много советов, как самостоятельно приготовить маски для волос из доступных продуктов. Наиболее частыми ингредиентами в них выступают яйца, растительные масла или мед. Нередко рекомендуют острые специи, чтобы улучшить кровообращение кожи головы и ускорить рост волос. Рекомендаций так много, что в них легко запутаться. Мы попросили врача-дерматовенеролога, косметолога Оксану Юрченко поделиться рецептами домашних масок для волос, которые помогут улучшить волосы и не нанесут вреда.

Как подобрать продукты для приготовления домашней маски

Если возникло желание сделать маску самостоятельно, нужно четко представлять, какие функции она должна выполнять, и подбирать продукты исходя из поставленных задач. Например, для придания блеска и гладкости волосам в маски добавляют различные виды масел и яйца.
Оксана Юрченко
Косметолог, основатель косметологической клиники

Если требуется ускорить рост волос и сделать так, чтобы они меньше выпадали, необходимо использовать продукты, которые оказывают раздражающее действие на кожу головы. Это может быть сок лука, горчица или настойка красного перца. Они обеспечивают приток крови к волосяным фолликулам и улучшают их питание. Но надо помнить о том, что такие ингредиенты подойдут не всем, так как они могут вызвать ожог и аллергические реакции.

Эксперт подчеркнула, что домашние маски могут приносить пользу, но нередко проблемы с волосами требуют более действенных мер, особенно в современных мегаполисах с их ритмом жизни и состоянием экологии.

В состав профессиональных препаратов входят компоненты, которые подобраны специалистами для ухода за кожей головы и волосами. Если проблема с волосами достаточно серьезная, решить ее народными средствами не удастся. Лучше обратиться к врачу, и он подберет комплекс процедур и специальные лечебные препараты.
Оксана Юрченко
Косметолог, основатель косметологической клиники

Рецепты домашних масок для волос

В среднем в сутки человек теряет до 100 волосков, но если это количество увеличивается, необходимо задуматься, почему это происходит. Среди возможных причин:

  • гормональные нарушения;

  • беременность и период лактации,

  • стресс;

  • реакция на принимаемые лекарственные препараты;

  • ряд внутренних заболеваний;

  • нехватка необходимых витаминов и микроэлементов.

Как часто можно красить волосы, чтобы не&nbsp;навредить их&nbsp;красоте и&nbsp;здоровью. Как часто можно красить волосы? Советы эксперта

Чтобы избежать активной потери волос, в первую очередь нужно обратиться к специалисту, чтобы выявить и исключить первопричину проблемы. А затем можно использовать домашние маски.

Имбирная маска для роста волос

Ингредиенты:

  • Корень имбиря — небольшой кусочек
  • Растительное масло (желательно оливковое или кокосовое) — 3 ст. л.

Способ приготовления:

На мелкой терке натереть небольшой кусочек свежего корня имбиря и отжать сок через марлю. Полученный сок смешать с тремя столовыми ложками растительного масла (лучше использовать оливковое или растопленное кокосовое). Полученную смесь втереть в корни волос, укутать целлофаном, а сверху теплым полотенцем. Держать такую маску на волосах не рекомендуется дольше 15-20 минут. При сильном жжении следует немедленно смыть теплой водой.

Имбирь на столе
Istockphoto/grafvision

Эта маска не подходит людям с чувствительной кожей и аллергией на любой из продуктов, входящих в ее состав.

Рыжеволосая девушка. Эксперты рассказали, почему красить волосы хной стало вредно

Чаще всего волосы становятся тусклыми, если в организме не хватает каких-либо витаминов и микроэлементов. Также среди частых причин:

  • вредное воздействие внешних факторов;

  • частая горячая укладка без использования термозащитных средств;

  • внутренние заболевания;

  • регулярное окрашивание или завивка волос.

Пивная маска для придания волосам блеска и гладкости

Ингредиенты:

  • Пиво — 1 бутылка;
  • Лимонный сок — из половины плода;
  • Отвар чая — 1 стакан.

Способ приготовления:

Для маски лучше выбрать качественное, так называемое живое пиво. В нем содержится большое количество витаминов группы В и хмель, которые питают волосы, разглаживают чешуйки и придают блеск.

Бокал пива
Istockphoto/AlxeyPnferov

Небольшое количество качественного пива подогреть и втереть в корни волос массирующими движениями, затем ополоснуть волосы, отжать, накрыть целлофановой шапочкой, а сверху — теплым полотенцем. Держать такую маску на волосах 30 минут и смыть теплой водой. Чтобы избавиться от запаха алкоголя, волосы можно ополоснуть прохладной водой с добавлением лимонного сока или отваром чая. Это придаст им блеск и красивый оттенок.

Кстати, пиво делает волосы более податливыми к укладке.

Девушка. Можно ли использовать самодельную зубную пасту? Отвечают стоматологи

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Можно ли использовать самодельную зубную пасту? Отвечают стоматологи

Что происходит с организмом, когда вы работаете в ночную смену? Отвечает врач
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости