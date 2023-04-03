Что происходит с организмом, когда вы работаете в ночную смену? Отвечает врач

Режим дня, о важности которого многим говорили с детства, не просто прихоть родителей. Все биологические процессы в организме подчинены сменам дня и ночи. Этот цикл называется циркадным ритмом. Часто мы нарушаем его по своей воле: смотрим сериалы допоздна или болтаем с друзьями в чатах. А иногда приходится не спать ночью из-за работы.

Любой разовый сбой режима наносит вред вашему здоровью, что говорить о графике, при котором отсутствие ночного сна — это норма.

Рассказываем, как ночные смены отражаются на здоровье и что делать, чтобы минимизировать негативные последствия.

Как ночная работа влияет на организм

Увеличивает риск получения травмы на работе

Ночью наша подвижность, ловкость и способность к обдумыванию действий снижается, ухудшается мелкая моторика. В таких условиях риск получения травмы резко возрастает, особенно это касается специальностей, которые требуют повышенного внимания.

Изменяет обмен веществ

На метаболизм в основном влияют гормоны, а их выработку регулируют суточные ритмы, которые нарушаются, если вы пропускаете ночной сон. Например, гормон лептин играет решающую роль в регулировании веса, уровня сахара в крови и инсулина, сигнализируя о насыщении. При снижении чувствительности к лептину мы начинаем чаще переедать.

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Увеличивает риск ожирения и диабета

В продолжении предыдущего пункта дневной сон и ночная работа повышают риск ожирения и диабета. Приемы пищи ночью повышают уровень глюкозы, что увеличивает вероятность развития диабета. Ограничение питания только дневными часами может предотвратить этот эффект.

В исследовании, проведенном в 2021 году, средний уровень глюкозы участников эксперимента, евших ночью, увеличился на 6,4% во время имитации ночных смен. А те, кто ел в дневное время, не показали значительного увеличения глюкозы.

Подавляет выработку мелатонина

Когда утром свет попадает на сетчатку глаза, организм программируется примерно на 16-часовой период активности. При работе в ночную смену человек подвергается воздействию искусственного света, что подавляет производство и высвобождение мелатонина.

Мелатонин отвечает за контроль циклов сна и бодрствования. Его снижение приводит к тому, что вы не можете переходить в стадию глубокого сна и высыпаться. Со временем способность организма восстанавливаться резко упадет.

Увеличивает риск сердечного приступа

Работа в ночную смену повышает риск возникновения сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые. В исследовании не рассматриваются причины, по которым риск был выше для тех, кто работает по ночам. Но ученые выдвинули теорию, что изменение привычек сна влияет на кровяное давление и кровообращение.

Увеличивает риск депрессии

Работа в ночную смену также оказывает негативное влияние на психическое здоровье. Многочисленные исследования показывают, что риск депрессии и расстройств настроения увеличивается при работе ночью.

Как снизить последствия ночной работы

Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что работа в ночную смену негативно сказывается на здоровье. Но если выбора нет и приходится трудиться по ночам, есть несколько способов минимизировать вред для организма.

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Ложитесь спать в одно и то же время каждый день. Просыпаться и есть тоже нужно через регулярные промежутки времени. Проще говоря, строго соблюдайте режим.

Если вы лишены сна, функции печени нарушаются, к такому выводу пришли врачи. Плохой сон повышает вероятность развития жировой болезни печени, даже если у вас нет избыточной массы тела. Поэтому старайтесь не увеличивать нагрузку на печень, употребляя алкогольные напитки.

Витамин D участвует в выработке мелатонина. Постарайтесь провести как можно больше времени на улице и при дневном свете перед ночной сменой. Чтобы проверить, есть ли у вас недостаток витамина D, нуждаетесь ли вы в его дополнительном приеме — проконсультируйтесь с терапевтом.

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