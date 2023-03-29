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Сегодня, 17:35

Эксперты рассказали, почему красить волосы хной стало вредно

Ольга Стрельникова
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Рыжеволосая девушка.
Фото Freepik/wayhomestudio

Врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова рассказала «СЭ», что будет с волосами, если окрашивать их хной. «Хна в наше время — имя нарицательное для множества красящих средств с химическими составляющими. Здесь, конечно, ни о какой пользе речи нет. Это просто краска, возможно с небольшим количеством хны. Хотя сама хна — натуральный продукт из растения лавсония», — пояснила эксперт. В зависимости от того, какие части этого растения используются, стебли или листья, где оно произрастало, будет отличаться и полученный цвет.

По словам Елены Богатовой, польза от использования хны есть, если это натуральная краска, а не химическая. Она укрепляет, дает красивый, напитанный ярким цветом, плотный волос. Однако длительное применение хны высушивает и делает волосы тусклыми. Также эта краска очень въедливая — потом ни один пигмент не ляжет хорошо. «Для тонких и пережженных волос я бы не советовала ее применять. Эта краска изначально для восточных женщин с жесткими, толстыми, крепкими, черными волосами», — предупредила Елена Богатова.

Слова эксперта в точности подтвердила натуропат Юлия Шапорова, которая много лет назад пользовалась хной и решила вновь оздоровить ей волосы. «Каково же было мое удивление, когда через полгода применения волосы стали сухими и ломкими, при мытье очень сильно выпадали. Стилист рассказала, что большой ошибкой было считать хну, которая сейчас продается, природным средством для укрепления и роста волос, поскольку ее качество не соответствует заявленным показателям», — поделилась Юлия Шапорова. По ее словам, этот продукт не содержит ни питательных масел, ни состоит из 100% натуральной лавсонии. Зато в нем присутствуют разбавляющие составы (песок, стружка, целлюлоза), а также агрессивные химические красители. «Настоящая индийская хна ярко окрашивает, дарит волосам блеск и здоровье, но ценник на нее от 2000 рублей за 100 грамм. Та хна, которая продается в большинстве случаев — просто набор красителей, песка, стружки и целлюлозы. Естественно, никаких масел и натуральных компонентов, сопутствующих укреплению и блеску волос, там нет», — подытожила Юлия Шапорова.

Ранее мы рассказывали, как часто можно красить волосы.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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