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Ученые обнаружили в организме человека дополнительную печень
Здоровье

Сегодня, 11:35

1 мин.

Ученые обнаружили в организме человека дополнительную печень

Мария Маковей
Автор
Ученый проводит исследование в лаборатории
Фото gorodenkoff/istockphoto.com
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Ученые провели исследование и обнаружили, что микробы в кишечнике млекопитающих, в том числе человека, могут действовать как дополнительная печень. Они способны существенно изменять метаболизм аминокислот, пишет журнал Cell Host & Microbe.

Команда исследователей проанализировала более 100 различных кишечных микробов и выявила наиболее эффективные для метаболизма пищевых органических веществ. Так эксперты обнаружили, что в одной такой бактерии существует более 20 различных генов, которые кодируют одну и ту же ферментативную функцию. Также эксперимент показал, что кишечные микробы могут изменять гомеостаз глюкозы в крови и влияют на выработку нейромедиатора серотонина, что, в свою очередь, влияет на регуляцию глюкозы.

По словам ученых, многие из этих метаболических функций обычно выполняет печень, которая вырабатывает специфические ферменты. Но теперь кишечная микробиота может выполнять похожие действия.

Сейчас команда специалистов разрабатывает новые стратегии для более точной модуляции бактериальных ферментов и занимается изучением различных комбинаций бактерий, влияющих на метаболизм аминокислот человека.

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