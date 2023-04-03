Можно ли использовать самодельную зубную пасту? Отвечают стоматологи

Тренд на все натуральное, «эко» и «био» коснулся не только продуктов питания, но и косметики, лекарств и товаров для дома. Часто в интернете можно встретить советы о том, как сделать шампунь из банана, чистящее средство из крахмала или ополаскиватель для зубов из лимонного сока.

Желание использовать только экологически чистую продукцию и страх перед сульфатами может сыграть злую шутку, ведь по незнанию можно легко себе навредить.

Стоматологи Ольга Филатова и Виктория Шатаева ответили на вопрос, безопасна ли зубная паста, изготовленная дома.

«Вредные советы» о домашних пастах

Чаще всего интернет-советчики рекомендуют использовать вместо зубной пасты что-то из домашней аптечки или даже из холодильника:

пищевую соду;

кофейную гущу;

кокосовое масло;

лимонный сок;

перекись водорода;

активированный уголь.

Некоторые из этих средств, например соду и лимонный сок, использовали наши бабушки и прабабушки. Но их применение на постоянной основе приведет не к вожделенной белоснежной улыбке, а к повреждению эмали.

Перекись водорода, которую пропагандировал профессор Неумывакин, — яд для человека. Конечно, при случайном проглатывании ничего особо страшного не произойдет, даже не придется промывать желудок. Но все-таки лучше использовать перекись по прямому назначению.

Также не следует применять эфирные масла, обладающие антисептическими свойствами. В заводских пастах эти масла хоть и используются, но в микродозировке.

Случаи, когда самодельную пасту использовать можно

Иногда самодельными пастами все-таки можно пользоваться. Но таких случаев всего два.

Особенности организма

Состояние ваших зубов или другие проблемы со здоровьем не позволяют найти подходящую пасту в магазине или даже аптеке. Например, если есть аллергия на какие-либо из консервантов, парабенов, вкусовых добавок, отдушки и пенообразующие вещества в составе фабричной пасты. Или если SLS (лаурилсульфат натрия) вызывает стоматит или сухость слизистой.

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Если нет возможности купить пасту, нужно обсудить с врачом-стоматологом, чем чистить зубы. Сделать это нужно после осмотра, чтобы выявить имеющиеся проблемы полости рта.

Отсутствие привычных средств гигиены

Второй случай, когда можно прибегнуть к самодельной пасте, — необходимость поддерживать гигиену вдали от цивилизации.

При этом крупная каменная соль не подойдет: она повредит не только зубную эмаль, но и слизистую оболочку. Уголь нужно истолочь в порошок. Чистить зубы нужно легкими, круговыми движениями, без давления, а потом хорошо прополоскать рот.

Совсем без чистки обойтись нельзя даже в походе. Если не чистить зубы 12 часов, на них образовывается зубной налет, в котором живут и размножаются бактерии.

Убрать налет можно только механическим образом, то есть либо щеткой, либо аналогом пасты. Если же зубная щетка есть, но нет пасты, разумнее не использовать самодельные составы. Щетка усиливает абразивное действие соды, соли и других компонентов.

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