Какое нижнее белье нельзя надевать на тренировку? Отвечает врач

Неправильно подобранное может навредить здоровью.

Физическая активность помогает избежать многих проблем со здоровьем. Чтобы занятия были комфортными, нужно соблюдать режим тренировок, посильный темп нагрузок и использовать правильную экипировку.

При выборе одежды для занятий следует уделить внимание в том числе нижнему белью. Врач-гинеколог, сексолог Екатерина Матвеева рассказала, какое белье нежелательно надевать на тренировку мужчинам и женщинам.

Из какого материала должно быть белье для тренировок

Для «сухопутных» тренировок нежелательны такие ткани:

лайкра, эластан, спандекс;

кружево, сетка;

вискоза, натуральный шелк.



Вискоза и шелк не отводят влагу, поэтому быстро намокают от пота, и вам будет холодно. Это может привести к воспалительному процессу в почках или стать причиной цистита и простатита.

Фото Freepik/wayhomestudio

Синтетические ткани из списка выше не пропускают воду, но создают не охлаждение, а эффект парника. Нагревание не менее вредно для организма, чем охлаждение, особенно для мужчин.

Наиболее предпочтительно белье из натурального хлопка (сатин, ситец), а также искусственных и смесовых тканей (модала, лиоцелла, микрофибра). Небольшое количество синтетики (не более 10%) в составе ткани все же допустимо. Она придает белью эластичность и износостойкость.

Для водных видов спорта можно выбирать модели из синтетики, в первую очередь из полиэстера. Однако желательно, чтобы в купальнике или плавках была хлопковая ластовица.

Какое белье подходит для тренировок

К нежелательным моделям можно отнести:

стринги, танга — для женщин;

обтягивающие плавки — для мужчин (исключение — водные виды спорта).



Во-первых, в большинстве случаев модели такого белья шьются из синтетики. Во-вторых, контакт тесного белья с кожей может привести к нежелательным последствиям.

Также подобные модели белья могут повредить кожу.

Фото Freepik

Кроме того, неправильно подобранное белье для тренировок может спровоцировать некоторые заболевания.

Собираясь на тренировку, мужчинам лучше всего отдать предпочтение боксерам, а женщинам стоит выбрать слипы или шорты.

Кроме того, женщинам необходимо использовать специальный спортивный бюстгальтер. Обычный, особенно лифчик с «косточками», не подойдет. Спортивный бюстгальтер должен точно подходить по размеру, чтобы поддерживать грудь и хорошо впитывать влагу.