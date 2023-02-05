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Сегодня, 08:00

Какое нижнее белье нельзя надевать на тренировку? Отвечает врач

Мария Сальникова
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог
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Девушка в спортивной одежде.
Фото Freepik/svetlanasokolova
Неправильно подобранное может навредить здоровью.

Физическая активность помогает избежать многих проблем со здоровьем. Чтобы занятия были комфортными, нужно соблюдать режим тренировок, посильный темп нагрузок и использовать правильную экипировку.

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При выборе одежды для занятий следует уделить внимание в том числе нижнему белью. Врач-гинеколог, сексолог Екатерина Матвеева рассказала, какое белье нежелательно надевать на тренировку мужчинам и женщинам.

Из какого материала должно быть белье для тренировок

Для «сухопутных» тренировок нежелательны такие ткани:

  • лайкра, эластан, спандекс;
  • кружево, сетка;
  • вискоза, натуральный шелк.


Вискоза и шелк не отводят влагу, поэтому быстро намокают от пота, и вам будет холодно. Это может привести к воспалительному процессу в почках или стать причиной цистита и простатита.

Девушка. Фото Freepik/wayhomestudio
Фото Freepik/wayhomestudio

Синтетические ткани из списка выше не пропускают воду, но создают не охлаждение, а эффект парника. Нагревание не менее вредно для организма, чем охлаждение, особенно для мужчин.

Повышение температуры вокруг гениталий негативно сказывается на их здоровье.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог

Наиболее предпочтительно белье из натурального хлопка (сатин, ситец), а также искусственных и смесовых тканей (модала, лиоцелла, микрофибра). Небольшое количество синтетики (не более 10%) в составе ткани все же допустимо. Она придает белью эластичность и износостойкость.

Во время занятий спортом вокруг кожи, в том числе кожи половых органов, необходим нормальный воздухообмен. Белье должно «дышать» и выводить пот наружу.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог

Для водных видов спорта можно выбирать модели из синтетики, в первую очередь из полиэстера. Однако желательно, чтобы в купальнике или плавках была хлопковая ластовица.

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Какое белье подходит для тренировок

К нежелательным моделям можно отнести:

  • стринги, танга — для женщин;
  • обтягивающие плавки — для мужчин (исключение — водные виды спорта).


Во-первых, в большинстве случаев модели такого белья шьются из синтетики. Во-вторых, контакт тесного белья с кожей может привести к нежелательным последствиям.

Пот способствует росту патогенной микрофлоры. Его долгое соприкосновение с кожей половых органов может привести к нарушению баланса их микрофлоры, а далее — к воспалительным процессам.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог

Также подобные модели белья могут повредить кожу.

Белье для спорта должно обеспечивать свободу движений: легко растягиваться во всех направлениях. Так вам будет удобнее и комфортнее.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог
Лосины. Фото Freepik
Фото Freepik

Кроме того, неправильно подобранное белье для тренировок может спровоцировать некоторые заболевания.

Трение и перетягивание в области промежности у женщин может спровоцировать геморрой. У мужчин, предпочитающих обтягивающее белье, выше уровень гормона ФСГ, препятствующего нормальному росту сперматозоидов.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог

Собираясь на тренировку, мужчинам лучше всего отдать предпочтение боксерам, а женщинам стоит выбрать слипы или шорты.

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Кроме того, женщинам необходимо использовать специальный спортивный бюстгальтер. Обычный, особенно лифчик с «косточками», не подойдет. Спортивный бюстгальтер должен точно подходить по размеру, чтобы поддерживать грудь и хорошо впитывать влагу.

Спортивный бюстгальтер необходим, поскольку во время интенсивных занятий есть риск травмировать ткань молочной железы. Это может спровоцировать рост злокачественных новообразований.
Екатерина Матвеева
Врач-гинеколог, эндокринолог
Вопросы и ответы
Экипировка
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