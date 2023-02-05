Какое нижнее белье нельзя надевать на тренировку? Отвечает врач
Физическая активность помогает избежать многих проблем со здоровьем. Чтобы занятия были комфортными, нужно соблюдать режим тренировок, посильный темп нагрузок и использовать правильную экипировку.
При выборе одежды для занятий следует уделить внимание в том числе нижнему белью. Врач-гинеколог, сексолог Екатерина Матвеева рассказала, какое белье нежелательно надевать на тренировку мужчинам и женщинам.
Из какого материала должно быть белье для тренировок
Для «сухопутных» тренировок нежелательны такие ткани:
- лайкра, эластан, спандекс;
- кружево, сетка;
- вискоза, натуральный шелк.
Вискоза и шелк не отводят влагу, поэтому быстро намокают от пота, и вам будет холодно. Это может привести к воспалительному процессу в почках или стать причиной цистита и простатита.
Синтетические ткани из списка выше не пропускают воду, но создают не охлаждение, а эффект парника. Нагревание не менее вредно для организма, чем охлаждение, особенно для мужчин.
Повышение температуры вокруг гениталий негативно сказывается на их здоровье.
Наиболее предпочтительно белье из натурального хлопка (сатин, ситец), а также искусственных и смесовых тканей (модала, лиоцелла, микрофибра). Небольшое количество синтетики (не более 10%) в составе ткани все же допустимо. Она придает белью эластичность и износостойкость.
Во время занятий спортом вокруг кожи, в том числе кожи половых органов, необходим нормальный воздухообмен. Белье должно «дышать» и выводить пот наружу.
Для водных видов спорта можно выбирать модели из синтетики, в первую очередь из полиэстера. Однако желательно, чтобы в купальнике или плавках была хлопковая ластовица.
Какое белье подходит для тренировок
К нежелательным моделям можно отнести:
- стринги, танга — для женщин;
- обтягивающие плавки — для мужчин (исключение — водные виды спорта).
Во-первых, в большинстве случаев модели такого белья шьются из синтетики. Во-вторых, контакт тесного белья с кожей может привести к нежелательным последствиям.
Пот способствует росту патогенной микрофлоры. Его долгое соприкосновение с кожей половых органов может привести к нарушению баланса их микрофлоры, а далее — к воспалительным процессам.
Также подобные модели белья могут повредить кожу.
Белье для спорта должно обеспечивать свободу движений: легко растягиваться во всех направлениях. Так вам будет удобнее и комфортнее.
Кроме того, неправильно подобранное белье для тренировок может спровоцировать некоторые заболевания.
Трение и перетягивание в области промежности у женщин может спровоцировать геморрой. У мужчин, предпочитающих обтягивающее белье, выше уровень гормона ФСГ, препятствующего нормальному росту сперматозоидов.
Собираясь на тренировку, мужчинам лучше всего отдать предпочтение боксерам, а женщинам стоит выбрать слипы или шорты.
Кроме того, женщинам необходимо использовать специальный спортивный бюстгальтер. Обычный, особенно лифчик с «косточками», не подойдет. Спортивный бюстгальтер должен точно подходить по размеру, чтобы поддерживать грудь и хорошо впитывать влагу.
Спортивный бюстгальтер необходим, поскольку во время интенсивных занятий есть риск травмировать ткань молочной железы. Это может спровоцировать рост злокачественных новообразований.