Что делать, если сильно потеешь на тренировке
Помогает разобраться в вопросе врач по спортивной медицине и физической реабилитации Дана Гудкова.
Почему мы потеем во время занятий?
Во время любых физических нагрузок, будь то перестановка мебели или пробежка, увеличивается скорость кровообращения, из-за чего повышается температура тела. Именно поэтому рекомендуется двигаться, чтобы не замерзнуть. Поскольку лишнее тепло организму не нужно, он включает механизм охлаждения: выделяет пот. Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.
Чем интенсивнее тренировка, тем сильнее потоотделение.
Полезно ли повышенное потоотделение?
Многие поклонники фитнеса полагают, что обильное потоотделение — гарантия ускоренного сжигания калорий. В качестве подтверждения приводятся доводы о том, что сразу после интенсивной тренировки или тренировки, совмещенной с посещением сауны, человек может немного потерять в массе.
Усиление потоотделения — один из методов, используемых участниками контактных видов спорта, которые хотят попасть в более низкую весовую категорию и получить выгодного противника.
Однако нужно иметь в виду, что снижение массы происходит за счет уменьшения количества воды. При этом потеря воды через потоотделение вредна для организма. Происходит уменьшение сократительной способности мышечной системы, в том числе гладкой мускулатуры сердца. Кровь становится более вязкой, что может стать причиной повышения давления и общего плохого самочувствия.
Кроме того, потребуется не менее семи дней для восстановления полного состава электролитов.
«Гораздо полезнее для здоровья и эффективнее тренироваться не «до пота», а в умеренном темпе, комфортной пульсовой зоне, постепенно увеличивая время кардиотренировки».
Другой вариант: интервальная тренировка с чередованием нагрузок разного уровня интенсивности. В этом случае длительность тренировки не должна превышать 60 минут. При этом нужно учитывать состояние здоровья. Именно оно определяет формат тренинга для каждого конкретного случая.
Чтобы не допустить обезвоживания и вызванных им неприятностей, необходимо употреблять достаточное количество воды во время или после тренировки.
Нужно ли контролировать потоотделение?
Многих беспокоит эстетическая сторона вопроса: неприятный запах тела и одежды, трудновыводимые желтые следы на футболках и просто некрасивые темные пятна.
Кроме того, если вспотеть во время тренировки на свежем воздухе, есть риск простудиться.
Чтобы избежать этих последствий или минимизировать их, следует правильно выбирать одежду для занятий:
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из натуральных тканей;
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не слишком теплую;
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пятна будут менее заметны на одежде темных оттенков, но это работает только для тренировок в зале, так как на улице, особенно в жаркую погоду, предпочтительнее светлые оттенки.
«Если нагрузка не очень интенсивная, а потоотделение чрезмерное, это свидетельствует о проблемах со здоровьем. Эти проблемы нужно лечить, а не маскировать косметическими средствами».