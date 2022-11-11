Что делать, если сильно потеешь на тренировке

Спортивный врач рассказала, в чем причина повышенного потоотделения и нужно ли с ним бороться.

Помогает разобраться в вопросе врач по спортивной медицине и физической реабилитации Дана Гудкова.

Почему мы потеем во время занятий?

Во время любых физических нагрузок, будь то перестановка мебели или пробежка, увеличивается скорость кровообращения, из-за чего повышается температура тела. Именно поэтому рекомендуется двигаться, чтобы не замерзнуть. Поскольку лишнее тепло организму не нужно, он включает механизм охлаждения: выделяет пот. Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.

Чем интенсивнее тренировка, тем сильнее потоотделение.

Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу. unsplash.com

Полезно ли повышенное потоотделение?

Многие поклонники фитнеса полагают, что обильное потоотделение — гарантия ускоренного сжигания калорий. В качестве подтверждения приводятся доводы о том, что сразу после интенсивной тренировки или тренировки, совмещенной с посещением сауны, человек может немного потерять в массе.

Усиление потоотделения — один из методов, используемых участниками контактных видов спорта, которые хотят попасть в более низкую весовую категорию и получить выгодного противника.

Однако нужно иметь в виду, что снижение массы происходит за счет уменьшения количества воды. При этом потеря воды через потоотделение вредна для организма. Происходит уменьшение сократительной способности мышечной системы, в том числе гладкой мускулатуры сердца. Кровь становится более вязкой, что может стать причиной повышения давления и общего плохого самочувствия.

Кроме того, потребуется не менее семи дней для восстановления полного состава электролитов.

«Гораздо полезнее для здоровья и эффективнее тренироваться не «до пота», а в умеренном темпе, комфортной пульсовой зоне, постепенно увеличивая время кардиотренировки».

Другой вариант: интервальная тренировка с чередованием нагрузок разного уровня интенсивности. В этом случае длительность тренировки не должна превышать 60 минут. При этом нужно учитывать состояние здоровья. Именно оно определяет формат тренинга для каждого конкретного случая.

Чтобы не допустить обезвоживания и вызванных им неприятностей, необходимо употреблять достаточное количество воды во время или после тренировки.

Чтобы не допустить обезвоживания, нужно употреблять достаточное количество воды. Фото unsplash.com Фото unsplash.com

Нужно ли контролировать потоотделение?

Многих беспокоит эстетическая сторона вопроса: неприятный запах тела и одежды, трудновыводимые желтые следы на футболках и просто некрасивые темные пятна.

Кроме того, если вспотеть во время тренировки на свежем воздухе, есть риск простудиться.

Чтобы избежать этих последствий или минимизировать их, следует правильно выбирать одежду для занятий:

из натуральных тканей;

не слишком теплую;

пятна будут менее заметны на одежде темных оттенков, но это работает только для тренировок в зале, так как на улице, особенно в жаркую погоду, предпочтительнее светлые оттенки.

«Если нагрузка не очень интенсивная, а потоотделение чрезмерное, это свидетельствует о проблемах со здоровьем. Эти проблемы нужно лечить, а не маскировать косметическими средствами».