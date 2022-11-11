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11 ноября, 21:00

Что делать, если сильно потеешь на тренировке

Мария Сальникова
Дана Гудкова
Спортивный врач
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Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.
Фото unsplash.com
Чтобы не допустить обезвоживания, нужно употреблять достаточное количество воды.
Фото unsplash.com
Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.
Фото unsplash.com
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Спортивный врач рассказала, в чем причина повышенного потоотделения и нужно ли с ним бороться.

Помогает разобраться в вопросе врач по спортивной медицине и физической реабилитации Дана Гудкова.

Почему мы потеем во время занятий?

Во время любых физических нагрузок, будь то перестановка мебели или пробежка, увеличивается скорость кровообращения, из-за чего повышается температура тела. Именно поэтому рекомендуется двигаться, чтобы не замерзнуть. Поскольку лишнее тепло организму не нужно, он включает механизм охлаждения: выделяет пот. Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.

Чем интенсивнее тренировка, тем сильнее потоотделение.

Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу. Фото unsplash.com
Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу.
unsplash.com

Полезно ли повышенное потоотделение?

Многие поклонники фитнеса полагают, что обильное потоотделение — гарантия ускоренного сжигания калорий. В качестве подтверждения приводятся доводы о том, что сразу после интенсивной тренировки или тренировки, совмещенной с посещением сауны, человек может немного потерять в массе.

Усиление потоотделения — один из методов, используемых участниками контактных видов спорта, которые хотят попасть в более низкую весовую категорию и получить выгодного противника.

Однако нужно иметь в виду, что снижение массы происходит за счет уменьшения количества воды. При этом потеря воды через потоотделение вредна для организма. Происходит уменьшение сократительной способности мышечной системы, в том числе гладкой мускулатуры сердца. Кровь становится более вязкой, что может стать причиной повышения давления и общего плохого самочувствия.

Кроме того, потребуется не менее семи дней для восстановления полного состава электролитов.

«Гораздо полезнее для здоровья и эффективнее тренироваться не «до пота», а в умеренном темпе, комфортной пульсовой зоне, постепенно увеличивая время кардиотренировки».

Другой вариант: интервальная тренировка с чередованием нагрузок разного уровня интенсивности. В этом случае длительность тренировки не должна превышать 60 минут. При этом нужно учитывать состояние здоровья. Именно оно определяет формат тренинга для каждого конкретного случая.

Чтобы не допустить обезвоживания и вызванных им неприятностей, необходимо употреблять достаточное количество воды во время или после тренировки.

Испаряясь с поверхности тела, пот охлаждает кожу. Фото unsplash.com
Чтобы не допустить обезвоживания, нужно употреблять достаточное количество воды. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Нужно ли контролировать потоотделение?

Многих беспокоит эстетическая сторона вопроса: неприятный запах тела и одежды, трудновыводимые желтые следы на футболках и просто некрасивые темные пятна.

Кроме того, если вспотеть во время тренировки на свежем воздухе, есть риск простудиться.

Чтобы избежать этих последствий или минимизировать их, следует правильно выбирать одежду для занятий:

  • из натуральных тканей;

  • не слишком теплую;

  • пятна будут менее заметны на одежде темных оттенков, но это работает только для тренировок в зале, так как на улице, особенно в жаркую погоду, предпочтительнее светлые оттенки.

«Если нагрузка не очень интенсивная, а потоотделение чрезмерное, это свидетельствует о проблемах со здоровьем. Эти проблемы нужно лечить, а не маскировать косметическими средствами».

Здоровье
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