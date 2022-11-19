Как одеваться зимой, чтобы не заболеть? Отвечает врач

Пренебречь правилами можно, только если на улице вы будете не больше пяти минут.

Из года в год многие оказываются не готовы к наступлению холодов и не могут одеваться по погоде. В том числе из-за этого осенью и зимой мы чаще простужаемся и болеем.

Вместе с врачом Николаем Дубининым разбираемся, на что обращать внимание и как научиться одеваться так, чтобы не мерзнуть.

Как не надо

Есть миф о том, что «правильная» зимняя одежда должна плотно прилегать к телу. На самом деле все как раз наоборот:

Еще один стереотип — главное, чтобы одежда была теплой, остальное не важно. На самом деле, при выборе необходимо учитывать три критерия: тепло, защита от влаги и от ветра. Поэтому важен не только процент утеплителя в пуховике или куртке, но и наличие удобного воротника, капюшона и водонепроницаемость материала.

Какие материалы выбрать

При выборе одежды для «минусовой» температуры лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как шерсть и кашемир. Среди синтетики исключение можно сделать для флиса.

Для зимней обуви материала лучше натуральной кожи еще не придумали. Такие модели хорошо сидят на ноге, пропускают воздух, но при этом хорошо сохраняют тепло.

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Сколько слоев одежды надевать

Важнее состава вещей может быть только количество их слоев. По большей части именно от этого параметра зависит, насколько тепло вам будет, потому что решающую роль играет прослойка теплого воздуха между предметами одежды.

Определиться поможет эта схема:

При температуре выше нуля и высокой влажности можно ограничиться базовым термослоем (футболка, лосины) и комплектом из куртки и брюк с влагозащитой.

При сухом воздухе и температуре от 0°C до -10°C понадобятся первый легкий слой, термобелье и утепленный верхний слой.

При температуре от -10°C до -20°C следует добавить еще один теплый слой — например, свитер (флиску). И обязательно позаботиться о варежках и головном уборе.

Пренебрегать схемой можно, если вы уверены, что проведете на улице не более пяти минут.

А вот планируемый уровень физической нагрузки может по праву вносить свои корректировки по принципу: чем выше активность, тем меньше слоев.

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Какие части тела важнее всего держать в тепле

В первую очередь позаботиться нужно о ногах и голове. Дело в том, что изменение температуры ног влияет на почки, органы дыхания и мочеполовую систему.

А переохлаждение головы приводит к снижению иммунитета и негативно влияет на центральную нервную систему. Поэтому при отрицательных показателях термометра, а также при снеге и сильном ветре необходимо носить теплый головной убор.