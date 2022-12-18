Как уменьшить вред от каблуков? Рассказывает травматолог-ортопед

Неудобная обувь может привести к плоскостопию и деформации стоп.

Рассказывает врач травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская.

Постоянное ношение обуви на высоких каблуках негативно сказывается на состоянии всей опорно-двигательной системы. Из-за таких туфель нередко болят стопы, колени, спина. Несмотря на очевидный и всем известный вред подобной обуви, многие совершенно не готовы от нее отказаться. В такой ситуации нужно постараться минимизировать ущерб, который они могут нанести здоровью.

Чем опасны туфли на высоких каблуках

При ходьбе в туфлях на каблуках смещается центр тяжести. Каблуки увеличивают нагрузку на передний отдел стопы в 5-6 раз. Из-за них при ходьбе повышается давление на пальцы ног. Эта нагрузка может привести к появлению болей и натоптышей, развитию поперечного плоскостопия и, как следствие, деформации пальцев стоп.

При ношении каблуков страдают колени. Они вынуждены компенсировать нагрузку, которую стопы не могут нормально смягчать из-за такой обуви.

Со временем постоянное использование неудобных туфель нередко приводит к износу суставов, появлению артрозов и артритов.

Высокие каблуки влияют и на осанку: перенапрягаются мышцы, увеличивается давление на межпозвонковые диски. В результате начинают беспокоить боли в области спины.

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Как минимизировать вред от высоких каблуков

Если нет возможности или желания отказаться от обуви на высоких каблуках, минимизируйте длительность и частоту ношения. В офис, на мероприятие всегда берите с собой удобные сменные туфли, которые наденете, когда почувствуете усталость. Напомним, что правильная обувь — это каблук 2-4 см, широкий передний отдел, шнурки или липучки для регулировки полноты и формоустойчивый задник. Устойчивый каблук поможет защитить пяточную область от ударов о поверхность.

Покупать обувь совсем без каблука тоже не рекомендуется. Из-за полностью плоской и тонкой подошвы стопам сложнее справляться с ударными нагрузками.

Желательно не носить высокие каблуки больше 1-2 часов. С такой обувью рекомендуется использовать ортопедические полустельки. Они разгружают передний отдел стопы, что предупреждает появление боли во время ношения каблуков.

На всякий случай в сумочке всегда должен быть пластырь, так как неудобная обувь быстро натирает. Если почувствовали болезненный дискомфорт, используйте пластырь, чтобы избежать появления мозолей, а при возможности сразу же переобуйтесь.

После ношения каблуков примите контрастный душ, чтобы снять напряжение ног. Этот способ закаливания не только тонизирует кожу, но и тренирует сосуды, расслабляет мышцы и связки.

Не забывайте укреплять мышцы стоп. В этом помогут простые упражнения, такие как попеременная ходьба на носочках и пяточках, на внутренней и наружной стороне стопы, самомассаж ног. Стоит приобрести ортопедический коврик. Ходьба по нему также тренирует мышцы стоп, укрепляет голеностопные суставы и активирует кровоснабжение.