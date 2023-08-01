4 способа разгрузить голову после сложного дня: рекомендации психолога

Ситуация, когда к концу дня не чувствуешь в себе сил даже просто как следует выдохнуть и расслабиться, к сожалению, не редкость в наше время. Как с этим справляться, рассказал клинический и спортивный психолог Владимир Дернов.

Медитация и дыхательные практики

Найдите уютное и спокойное место, где вам будет удобно сидеть или лежать. Отключите все внешние отвлекающие факторы и дайте себе возможность полностью погрузиться в этот опыт.

Закройте глаза, и позвольте себе сосредоточиться на дыхании.

Ваш ум, возможно, начнет протестовать и будут возникать различные мысли и чувства. Не волнуйтесь, это нормально. Просто дайте им уйти, и вернитесь к своему дыханию. Внимательно и аккуратно возвращайте свое внимание к процессу дыхания каждый раз, когда вы чувствуете, что отвлеклись.

Фото istockphoto.com

Благодаря регулярной практике медитации вы начнете замечать, как ваш ум становится более ясным и спокойным. Ощутимо снизятся стресс и напряжение, а ваши реакции на внешние события станут более осознанными и уравновешенными.

Творческие занятия

Отдайтесь какому-либо творческому хобби, которое приносит вам радость. Это может быть рисование, рукоделие, игра на музыкальном инструменте или что-то другое. Вовлечение в творчество позволяет переключить внимание от проблем и восстановить баланс внутри себя.

Творчество — это не только процесс создания чего-то уникального, но и мощный способ обрести внутренний покой и радость.

Фото istockphoto.com

Рисование и живопись — это прекрасный способ погрузиться в мир красок и форм, перенести на холст свои мысли и эмоции. Через рисунок вы можете выразить все то, что трудно передать словами.

Рукоделие (вязание, плетение макраме, шитье) — может стать формой медитации в движении. Углубившись в процесс создания чего-то руками, вы заметите что, возвращаясь к обычной деятельности, будете чувствовать себя обновленными.

Письмо — это еще один вариант для самовыражения. Ведение дневника или написание писем себе или другим может помочь вам разобраться в своих чувствах, а также прояснить свои мысли и цели.

Мы рассмотрим этот инструмент с еще одной стороны.

Свободное письмо

Возьмите блокнот и ручку и начните писать свои мысли и эмоции без стеснения. Это необходимо для того, чтобы разгрузить ум и перевести его фокус с проблем на бумагу. Пишите все, что вам приходит в голову — свои мысли, чувства, идеи. Это поможет осмыслить происходящее и справиться с накопившимся стрессом.

Для начала найдите спокойное место, где вы сможете комфортно сидеть с блокнотом и ручкой. Окружающая атмосфера не должна вызывать раздражения. Это поможет создать более гармоничное внутреннее состояние и эффективнее погрузиться в себя.

Фото istockphoto.com

Специально для этого вы можете завести удобную ручку и тетрадь с приятным рисунком на обложке.

Приступайте к процессу письма. Не стесняйтесь своих мыслей и эмоций — дайте им полное выражение на страницах тетради или блокнота. Может показаться, что изначально вы просто переписываете хаотичный поток сознания, и это абсолютно нормально. С течением времени вы заметите, как происходит постепенное структурирование и осмысление происходящего в вашей жизни.

Постепенно вы начнете замечать, какие события, мысли или эмоции вызывают у вас сильные реакции. Это может помочь выявить повторяющиеся темы, стимулировавшие стресс или вызывающие неопределенные чувства.

Танец и движение

Включите любимую музыку и позвольте себе свободно двигаться под ее ритм. Танцы — это отличный способ выразить свои эмоции и освободиться от накопившегося стресса.

Танцы не требуют специальных навыков или техники, важно просто позволить своему телу двигаться свободно. Не стоит беспокоиться о том, как выглядит ваш танец или «правильные» ли у вас движения. Главное — наслаждаться процессом и дать своему телу возможность выразиться и проявиться без ограничений.

Фото istockphoto.com

Во время танца вы можете почувствовать, как напряжение уходит из вашего тела, а ум успокаивается. Этот момент присутствия и полного внимания к движениям и музыке позволяет пережить позитивные эмоциональные состояния и уменьшить стресс.

Концентрация на своем теле и движениях позволяет отключиться от повседневных забот и присутствовать в настоящем моменте. Это уменьшит внутренний разговор и беспокойство, создаст ощущение единства с собой и окружающим миром.

Ну и, конечно, танцевальная практика имеет физические преимущества. Она способствует улучшению координации, баланса и гибкости, а также укрепляет мышцы. Регулярные танцы улучшенаю физическую форму и увеличивают энергию.

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