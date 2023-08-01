Невероятные Кристина и Аня Грушины в интервью Валерии Бариновой честно и откровенно рассказали о своей жизни.

Девушки известны как DJ Twins, бывшие гимнастки и королевы соцсетей. А кроме того, их почти не отличишь друг от друга. Близняшки еще в юности стали мастерами спорта, а после открыли для себя диджеинг.

В мае девушки приняли участие в проекте «Сет на Ладоге». В честь Международного дня биологического разнообразия они провели DJ-сет на крупнейшем пресноводном водоеме Европы.

Фото Соцсети

Видео трансляции из национального парка «Ладожские шхеры» собрало уже более полутора миллионов просмотров.

Мы встретились с сестрами, чтобы поговорить об их гимнастическом прошлом и будущем в диджеинге. Ну и конечно, как девочки, не обошли стороной темы личной жизни и идеальных мужчин.

Подъем в 7 утра и зал до ночи

— Вы очень часто говорите о том, что занятия гимнастикой были для вас довольно травмирующим опытом. Как проходили ваши будни?

— Кристина: На гимнастику мы пошли, когда нам было 6 лет, и в принципе с 6 до 22 лет мы так и жили.

Аня: Да, в рабстве спорта.

Кристина: В 14 лет мы попали в училище Олимпийского резерва и, наверное, расскажу, как проходили наши дни в этот период. Подъем был в 7:00 утра, мы шли на учебу — она у нас была сокращенная, по четыре урока. И потом — в зал до ночи.

Аня: Иногда были дни, когда сначала тренировка, потом учеба, потом снова тренировка. И так каждый день.

Кристина: А когда мы уезжали на сборы в другие города, у нас было по две тренировки по 6 часов каждый день. Ежедневно в 7:00 утра — взвешивания.

— Как это сказалось на вас, как на подростках? Не сталкивались ли с расстройством пищевого поведения? Сейчас это актуальная тема для многих.

— Аня: У нас до сих пор есть небольшие загоны на счет питания.

Кристина: Мы всегда были крупные для гимнастики, нам это и тренеры говорили. На нас это отпечаталось, потому что до сих пор мы что-то не едим и все время следим за питанием.

Аня: Кстати, в детстве нам нельзя было есть сладкое, поэтому мы его и не любим, и не хотим. Эта привычка, может, и плюс от гимнастики.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Кто был инициатором того, что вы пошли и выбрали именно гимнастику? Папа у вас — спортсмен, это была его инициатива?

— Кристина: Да, он у нас регбист. Но инициатива была не его. Просто в один прекрасный день мы включили телевизор...

Аня: Там Алина Кабаева выступала, соревнования были. И все, мы посмотрели, влюбились и пришли к маме. Говорим: «Мы хотим на гимнастику». Она нам ответила: «Мне водить вас некогда». У нас четверо детей, большая семья, и дом строился. Короче, не было времени, и нам пришлось вдвоем ходить самим.

— Это было далеко?

— Кристина: Да. Сначала надо было идти пешком, наверное, километров 10. Потом автобус, маршрутка.

— Очень, конечно, геройский поступок.

— Кристина: Я не знаю, как мы не сдались. Потом, когда попали в интернат Олимпийского резерва, стало легче: ты живешь там, тренируешься, ешь, учишься.

— А почему решили закончить занятия?

— Аня: Вышли на пенсию. Мы были в команде, где девочки на 6-7 лет младше нас, а мы уже «рассыпались». И вообще хотели уже дальше развиваться.

— Что для вас было самым сложным в занятиях спортом?

— Аня: Сложнее всего было совмещать занятия с учебой. Опять же, когда ты учишься в Олимпийском резерве, там к спортсменам «поворачиваются лицом». А в обычной школе ставят двойку, и никого ничего не интересует: наши отъезды на сборы — наши проблемы. Возможно, я бы выучила английский с детства, а не учила его сейчас. Приходится догонять программу, когда уже есть на это время.

— А как сейчас обстоят дела со спортом? Вы отлично выглядите — это видно всем. Что вы для этого делаете?

— Кристина: Мы сейчас не очень активно тренируемся.

Аня: Да, 16 лет — это очень большой промежуток времени для тела, для мышечной памяти — и эффект пока держится.

Кристина: Мы занимаемся обычно два-три раза в неделю дома. У нас есть дорожка, гирьки, гантельки, утяжелители. Делаем базу упражнений, которую мы, естественно, знаем — мастера спорта, как-никак. Нам достаточно кардио.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Секреты хорошей фигуры

— А как еще поддерживаете свою форму? Вы уже сказали о том, что не едите сладкое. Есть еще какие-то ограничения?

Аня: Наверное, хлеб лучше заменить цельнозерновыми хлебцами — это лайфхак для тех, кто не может обойтись без бутерброда.

Кристина: И газировки мы не пьём и не любим. Лучше пить воду с лимоном.

Аня: Единственное из сладкого, что нам нравится — шоколадный фондан. Вот им можем согрешить раз в месяц.

— Как в целом выглядит ваше меню на день, рацион? Насколько я знаю, готовит в семье Аня.

— Кристина: Да. Она обычно готовит на завтрак сырники с бананом, без сахара.

Аня: Обязательно в меню гречка, рис с мясом. А еще курица, рыба — мы не вегетарианцы. Ужин у нас примерно такой же, как и обед.

— Вы собирались открыть школу доспортивной подготовки. Есть ли еще такая идея?

— Аня: Нам было интересно сделать именно такую школу для детей и взрослых — студию растяжки, не профессиональную, а для себя — чтобы все ходили спортивные и растянутые.

Кристина: И красивые. В общем, эта идея ещё у нас есть в голове.

— То есть планируете реализовать ее в ближайшем будущем, или пока отложили на какое-то время?

— Аня: Пока не знаем. Сложно самим это все воплотить в жизнь. Трудно найти команду, с которой мы вместе сделаем что-то крутое.

— Вы не жалеете о том, что у вас было такое гимнастическое прошлое? Если бы могли повернуть время вспять, пошли бы в большой спорт?

— Кристина: Не жалеем. Мне кажется, если бы этого всего не было, возможно, мы и не сидели бы здесь.

Аня: Да, мы благодарны за все, что было. Все не зря.

Сходства и различия

— Вы часто говорите, что похожи не только внешне, но и внутренне — у вас одинаковые желания, одинаковое поведение, а иногда даже сны. Есть ли у вас что-то кардинально отличающееся? Может, вкусы на мужчин?

— Кристина: Кстати, если о вкусах на мужчин. Ане зачастую нравятся именно блондины. А мне — русые, шатены, брюнеты.

Аня: Еще я очень люблю оливки и устрицы, а Кристина — нет.

— А как вас отличать внешне? Есть какие-то фишки, которые можно уловить?

— Аня: Все татуировки, которые у нас есть — зеркальные. Главное, запомнить, что Аня — это левая рука, Крис — правая. У меня круглее глаза. У нас все знакомые близнецы с такой особенностью.

Кристина: У Ани скулы шире.

Аня: Близкие друзья и подруги нас всегда различают, главное — привыкнуть.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Многие близнецы не любят свою похожесть и специально максимально показывают свои отличия. Вас это вообще не смущает?

— Аня: Когда мы учились в обычной школе, у нас были две пары близняшек. Они пошли учиться в разные классы, по-разному красили волосы. Их просто раздражал тот факт, что они похожи. А нам мама купила две кофточки, они были с цветочками, и меня злило, что на одной из них цветочек был чуть ниже.

Путь диджея

— Давайте поговорим о диджеинге. Как вы пришли к нему?

— Аня: Наша подружка из команды по гимнастике отмечала свой день рождения в клубе. Это был наш первый поход в клуб в принципе. Мы пришли, и там играл DJ Dlee, помните такого? Мы посмотрели и послушали, как работает звезда. И эта тема нам очень сильно понравилась.

Кристина: Нам с детства нравилась музыка, потому что мама — певица. Мы даже сами сочиняли песни, музыку, пели. Мама нам очень часто пела.

— Что нужно для того, чтобы заняться диджеингом — купить пульт, найти место для репетиций? Как развивался ваш путь дальше?

— Аня: Мы нашли преподавателя.

Кристина: Когда мы жили ещё в Ростове.

Аня: Мы потом переехали в Москву и пошли в аудиошколу диджея Грува, чтобы еще больше научиться.

— Сколько времени заняло обучение до первого выступления?

— Кристина: Ну в среднем, наверное, год-два. Самое главное в диджеинге — это, конечно, практика.

— Как часто сейчас у вас выступления?

— Кристина: Мы иногда спать не успеваем. Допустим, мы прилетаем в Москву, и через 2 часа улетаем в Казань.

Аня: Потом прилетаем из Казани и летим в Баку.

Кристина: И это все на одной неделе будет, мы очень часто летаем.

— Как при таком режиме успевать спать, отдыхать, восстанавливаться? Есть ли у вас какие-то лайфхаки?

— Аня: После того, как мы прилетаем после гастролей, задвигаем шторы и спим. Нам нужны эти 7 часов, чтобы поспать, потому что жить в таком ритме тяжело.

— Остается ли время на увлечения? Встретиться с друзьями, например?

— Кристина: Раз в неделю мы обязательно встречаемся с друзьями, чтоб вообще одним не остаться.

Аня: Ну и естественно мы тренируемся хотя бы два раза в неделю, английский учим. Все стараемся успевать.

— Если бы вы не пришли в диджеинг, как думаете, чем бы занимались после окончания спортивной карьеры?

— Аня: Мы бы пошли дальше по спорту.

Кристина: Стали бы тренерами. Мы были очень хорошими гимнастками, нас все любили. Мне кажется, у нас была очень хорошая школа.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хейтеры и завистники

— Кстати о том, что все любили. А не было ли каких-то завистниц, склок, скандалов? Это же часто бывает в спортивном мире.

— Кристина: Мне кажется, этого даже больше сейчас, в диджеинге. Есть персоны, которые нас прям ненавидят.

Аня: Есть много подражателей, которые создают похожие проекты.

Кристина: Мы натыкались в интернете на пару девочек-близнецов с нашими движениями, которые мы ставили.

Аня: Девочки из Австрии. Там все как у нас, вплоть до костюмов.

Кристина: Конечно, неприятно, когда ты стараешься, а другие просто скопировали и готово.

Личная жизнь

— Мешает ли ваша загруженность личной жизни?

— Аня: У нас личной жизни нет.

Кристина: Во-первых, в первую очередь мы всегда выбираем работу. Например, у Ани был парень два года назад, и у него постоянно были вопросы: куда завтра опять летишь, когда вернешься, когда все это закончится — так они и расстались на этой почве.

— И часто такое происходит?

— Аня: Часто. Сейчас у нас готовится тур по Азии на всю зиму. Три месяца нас здесь не будет, кто будет сидеть нас ждать? Наверное, у нас были бы парни, если бы они были в нашей сфере.

— Вы живете вдвоем и, насколько я знаю, даже Анин парень не заставил вас разъехаться.

— Аня: Я не готова была к этому. Я не представляю, как можно проснуться, а Крис нет. И как мы будем делить собак?

Кристина: В нашем случае нужен огромный дом: тут Анина часть, тут — моя.

Аня: Или дома через дорогу друг от друга.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Какой он, идеальный жених, для каждой из вас? Какие у него должны быть качества?

— Кристина: Он не должен меня раздражать, быть «липучкой», постоянно звонить и переписываться.

Аня: Должен ценить личное пространство. Чтоб он понимал, что все-таки есть сестра, я должна уделить ей время, и я ее все равно люблю больше. Человек должен быть умный, образованный. Хоть кто-то в семье должен быть умный *смеется*.

Кристина: Целеустремленный: не «вася на диване», потому что мы очень много работаем, и человек нужен такого же уровня. С квартирой, машиной.

— А внешне? Подкаченные, маленькие, высокие?

— Кристина: Чуть-чуть подкачанные. Слишком рельефные мальчики-качки нам не нравятся.

— Ощущаете ли вы себя успешными, счастливыми?

— Кристина: Мы с Аней идеалистки с самого детства, может, спорт так повлиял на нас. Для меня успешный человек — это Майкл Джексон, когда тебя знают все.

— Сколько баллов вашей успешности мы поставим от одного до десяти?

— Кристина: 9.

— Тогда не так и далеко, еще чуть-чуть — и Майкл Джексон.

— Аня: По мне, где-то около середины, думаю, 5.

Кристина: Нет предела совершенству. Мы будем продолжать работать дальше.

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