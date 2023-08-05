Лучшие солнцезащитные кремы для лица в 2023 году

Защита кожи от солнца, фотостарения и свободных радикалов — тема отнюдь не новая, но сейчас весьма популярная. Среди обилия солнцезащитных средств несложно запутаться. Предлагаем обзор, который расскажет о плюсах и минусах популярных кремов и эссенций для лица и тела.

Рейтинг лучших солнцезащитных кремов для лица

Главное требование к солнцезащитному средству для лица — качественная, но деликатная защита от солнца, ожогов и фотостарения. Есть масса нюансов, начиная от того, как крем впитывается, выбеливает кожу или нет, для какого типа подходит и так далее. Важно найти тот, который подходит именно вам.

ARAVIA Professional Tinted Moisture Protection SPF 50

Солнцезащитный крем для лица с тонирующим эффектом Tinted Moisture Protection имеет высокую степень защиты — SPF 50. Объем — 50 мл. В составе присутствуют как химические, так и физические фильтры. Крем не только защищает от опасных UVA-лучей (в большей степени именно они, лучи типа А, провоцируют рак кожи), но и обладает тонирующим и увлажняющим эффектом.

Плюсы:

подходит для всех типов кожи;

хорошо ложится, не липнет;

почти не блестит;

подстраивается под тон кожи;

хорошо защищает от солнца;

при купании смывается не быстро.

Минусы:

иногда скатывается на коже;

щиплет глаза (если наносить обходя эту область, самая нежная кожа может остаться незащищенной).

Цена: от 1039 рублей.

Мнение покупателей:

«Крем супер. Хорошо ложится, не скатывается, как многие солнцезащитки, легкая тонировка плюс здоровый блеск лица.»

«Раньше пользовалась Vichy и Bioderma, перешла из-за цены. В чем-то даже лучше, не говоря о стоимости.»

«Очень жирный. Тонирующий эффект не сильно заметен. В основном просто солнцезащитный крем. Больше не возьму, пожалуй.»

La Roche-Posay Anthelios SPF 50

Солнцезащитный антивозрастной крем для лица La Roche-Posay имеет высокую степень защиты — SPF 50. Объем — 50 мл. У средства гипоаллергенный, некомедогенный состав. Защищает в первую очередь от наиболее опасных UVA-лучей.

Плюсы:

для всех типов кожи, включая чувствительную;

антивозрастной эффект;

очень нежная текстура, быстро впитывается и не оставляет пленки и белых разводов;

запах очень легкий, приятный;

матирующий эффект;

не скатывается.

Минусы:

в некоторых случаях при попадании в глаза может быть аллергическая реакция.

Цена: от 1250 рублей.

Мнение покупателей:

«Очень приятная текстура, пробовала подобный продукт от Vichy, но тот оказался слишком густым и скатывался на коже.»

«Самый комфортный солнцезащитный крем для лица, слегка матирует, легко наносится и моментально впитывается.»

Sun Look anti-age SPF-30

Российский солнцезащитный крем со средней защитой — SPF 30. Объем — 30 мл. Обладает антивозрастным эффектом, подходит зрелой коже.

Плюсы:

водостойкий;

питает кожу;

легкий, не жирный;

несмотря на то что SPF менее 50, покупатели отмечают положительный эффект.

Минусы:

не всем может понравиться аромат.

Цена: от 569 рублей.

Мнение покупателей:

«Обычный крем. Ни хороший, ни плохой. Можно использовать для повседневного нанесения.»

«Хороший крем, давно пользуюсь, особенно в летнее время.»

«Легкий, не жирный, отлично защищает.»

Lebelage SPF50+/ PA+++

Солнцезащитный крем для лица Lebelage с очень высокой степенью защиты — SPF50+, в том числе от лучей типа А. Объем — 30 мл. Кроме защиты от вредного воздействия солнца помогает обрести красивый загар, снимает воспаления, повышает упругость кожи и увлажняет.

Плюсы:

приятный аромат;

легкая, приятная текстура;

очень высокая защита;

активатор загара;

ухаживающие свойства.

Минусы:

маленький объем.

Цена: от 340 рублей.

Мнение покупателей:

«Крем имеет очень приятную консистенцию, он в меру густой, но не жирный. Плотность идеальная. Текстура кремовая, однородная. На теплой коже крем достаточно быстро подтаивает, поэтому хорошо наносится на кожу лица тонким слоем. При нанесении более плотным слоем или при частом наслаивании может проявиться белый пигмент, особенно на участках с морщинками и шелушением.»

«Впитывается крем практически моментально, я была приятно удивлена. Уже через минуту-другую я наношу тональный крем. Все средства распределяются поверх солнцезащитного крема просто идеально.»

D'Alba Waterful Essence Sun cream SPF50+

Еще один крем с очень высоким уровнем защиты — D'Alba Waterful Essence Sun cream SPF50+. Объем — 50 мл. Ультралегкий крем предотвращает появление пигментации и преждевременное старение кожи.

Плюсы:

быстро впитывается, не оставляет белых пятен или липкости;

увлажняет кожу и удерживает в ней влагу до 24 часов — проверено Корейским институтом дерматологических наук;

не тестируется на животных;

подходит для всех типов кожи, включая чувствительную;

можно использовать как самостоятельное средство или под макияж;

не содержит мыла и вредных химических веществ.

Минусы:

высокая цена.

Цена: от 2110 рублей.

Мнение покупателей:

«Пользуюсь почти ежедневно, а не только на солнце, поэтому о прямой защите от него сложно сказать. Но приятно — от него не сыпется (нет высыпаний. — Прим. «СЭ»), а для проблемной кожи это большой плюс.»

«Много пробовала разных. Этот ложится хорошо. Не оставляет жирного блеска.»

DR.Safe 50 SPF

Солнцезащитный крем для лица DR.Safe имеет высокую степень защиты — SPF50. Объем — 100 мл. В качестве дополнительных эффектов — повышает упругость кожи.

Плюсы:

для всех типов кожи;

не оставляет жирного блеска, легкий;

приятные запах и текстура;

быстро впитывается, не пачкает одежду.

соотношение цены и качества;

большой объем и срок годности.

Минусы:

в составе есть синтетические компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции (но большая часть из них — натуральные).

Цена: от 269 рублей.

Мнение покупателей:

«Взял на сплав на Урал, с радостью смотрел на свои части тела, которые были немного загоревшими, в отличие от красных, как раки, товарищей.»

«Была на улице всего два часа. На это время хватило действия крема — без него бы точно «сгорела» и потом чесалась.»

Limoni Aqua Sun Gel SPF50+

Солнцезащитный крем-гель для лица и тела Limoni Aqua Sun Gel с очень высокой степенью защиты — SPF 50+. Объем — 50 мл. Подходит для защиты лица, области декольте и тела. Крем-гель содержит УФ-фильтры нового поколения для усиленной защиты от вредного влияния солнечных лучей, витамин В3, аденозин, экстракт портулака, пантенол и гиалуроновую кислоту.

Плюсы:

обеспечивает высокоэффективную защиту от ожогов и возрастных изменений, вызванных солнцем (морщины, пигментные пятна и обезвоженность);

обладает заживляющим действием;

не жирный, не липкий;

легко наносится, не оставляя белых следов;

не забивает поры;

матирует жирную кожу;

можно наносить под макияж.

Минусы:

в редких случаях пользователи отмечали, что крем все-таки скатывается.

Цена: от 1062 рублей.

Мнение покупателей:

«Приятный по консистенции, очень легкий крем. Быстро впитывается, расход небольшой, так как он легко распределяется по коже. Не оставляет белого налета, как и жирного блеска. Высокая степень защиты. В общем, всем хорош, пользуюсь с удовольствием.»

«Отлично защищает от солнца лицо и тело. Легкий, невесомый, не чувствуется на коже, приятная текстура.»

«Для сухой кожи не подойдет. У меня комби, и то иногда хочется увлажнения.»

Fito Cosmetic BioCosmetolog SPF 50+

BioCosmetolog Солнцезащитный крем для лица от Fito Cosmetic с омолаживающим эффектом и очень высоким уровнем защиты — SPF 50+. Объем — 50 мл.

Плюсы:

водостойкий;

для всех типов кожи, включая чувствительную;

питает и увлажняет;

легкая, приятная текстура и запах, быстро впитывается;

компактный тюбик;

цена.

Минусы:

после нанесения возможен блеск на коже.

Цена: от 194 рублей.

Мнение покупателей:

«Обычный солнцезащитный крем. Семья у нас бледнокожих, намеренно не загораем, поэтому крем с высоким SPF в летний сезон — обязателен к покупке. Хорошее соотношение цена — качество.»

«Приятная текстура, запах нейтральный, не знаю, помогает ли от солнца, но тем не менее мажу лицо. Негативных высыпаний или другого не наблюдаю. Жирного блеска нет.»

«Пользуюсь несколько недель для лица. Распределяется легко, что особенно актуально в жару. Впитывается быстро. Со своей функцией справляется. Насчет омолаживающего эффекта не уверена — видимо, гиалуронка за это отвечает. Стянутости нет, и на том хорошо.»

L'Adeleide Sunscreen Cream SPF50+

Солнцезащитный крем от L'Adeleide с очень высокой степенью защиты — SPF 50+. Объем — 50 мл. Обладает увлажняющим эффектом.

Плюсы:

некомедогенный;

для всех типов кожи;

увлажняет и защищает от солнечных лучей.

Минусы:

выбеливает.

Цена: от 519 рублей.

Мнение покупателей:

«Увлажняет и защищает от солнечных лучей.»

«Нежный приятный запах.»

«Тяжело впитывается и ложится плотной пленкой. Поры забиваются, в жару очень неприятные ощущения на коже.»

3W Clinic Multi Protection UV Sun Block SPF50+

Солнцезащитный крем для лица 3W Clinic Multi Protection UV Sun Block с очень высокой степенью защиты — SPF50+. Объем — 70 мл. Надежная защита даже для светлой и чувствительной кожи. Содержит алоэ вера.

Плюсы:

нежная текстура, хорошо распределяется, быстро впитывается, не оставляя жирного блеска;

предупреждает солнечные ожоги и воспаления, заживляет;

ухаживает за кожей, замедляя процессы старения;

оздоравливает проблемную кожу, регулируя работу сальных желез;

снимает зуд и раздражения.

Минусы:

не отмечено.

Цена: от 304 рублей.

Мнение пользователей:

«Он очень быстро впитывается. Вроде только провела пальчиками по коже, а уже теряешься, а обрабатывала ли этот участок санблоком.»

«Без жирности, липкости и забитых пор. Мощный SPF50 для активной защиты бледной и чувствительной кожи.»

Как выбрать солнцезащитный крем для лица

Солнцезащитный крем для лица должен иметь SPF выше 30. Это говорит о высокой (до 50) и очень высокой (свыше 50) степени защиты.

Важный момент — наличие фильтров, защищающих от ультрафиолетовых лучей типа А, их обозначают пометкой UVA. Такие лучи опасны тем, что воздействуют на кожу даже сквозь облака. Из-за этого возникает пигментация, на лице появляются морщинки, оно теряет влагу.

Также при выборе солнцезащитного крема для лица стоит обращать внимание на срок годности и наличие в составе нежелательных веществ (например, аллергенов).

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