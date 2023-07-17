Тибетская гимнастика для здоровья и красоты: 5 простых упражнений, с которыми справится даже новичок

Тибетская гимнастика — одна из древнейших в мире практик, разработанная тибетскими ламами для восполнения энергии ци, или, проще говоря, жизненных сил. Но насколько она действительно полезна с точки зрения физиологии, в отрыве от философской составляющей?

Разбираемся вместе с фитнес-экспертом и специалистом по осанке, тренером Денисом Соломиным.

Рассмотрим самый популярный комплекс, который называется «Пять тибетских жемчужин», или «Око возрождения». Для укрепления здоровья и продления жизни его предлагается выполнять каждое утро.

Первая жемчужина

Исходное положение: стоя.

Фото Freepik

Техника выполнения:

Находясь в положении стоя, расставьте руки в стороны параллельно полу, а затем начните вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси. Для начала возьмите невысокий темп и постепенно увеличивайте его от занятия к занятию. Если почувствуете головокружение, присядьте и отдохните.

Считается, что такие движения способствуют пробуждению энергетических каналов.

Вторая жемужчина

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища.

Техника выполнения:

Медленно поднимите ноги (по возможности прямые, но можно и согнуть их) и голову навстречу друг другу. Сделайте паузу в точке, где ваши бедра окажутся перпендикулярны полу, а затем медленно опустите голову и ноги.

Упражнение должно усиливать циркуляцию энергии в чакрах горла, стимулировать пищеварительную, мочеполовую систему и работу щитовидной железы.

Третья жемчужина

Исходное положение: стоя на коленях.

Техника выполнения:

Ладони приложите к задней поверхности бедра, под ягодицами. Подбородок прижмите к груди. Выгните шею, а затем верхнюю часть спины назад, опираясь ладонями о бедра. Достигните максимума в амплитуде и вернитесь в исходное положение.

Среди поклонников тибетской гимнастики считается, что такое воздействие на суставы и мышцы помогает в лечении от гайморита и синусита, а также при нерегулярных менструальных циклах.

Четвертая жемчужина

Исходное положение: сидя на полу.

Фото Freepik

Техника выполнения:

Прижмите подбородок к груди, ноги расположите на ширине плеч, а руки — на уровне таза, по бокам от него. Начиная с запрокидывания головы, откидывайтесь назад, вплоть до отрыва бедер от пола и перехода в положение «стола на ножках», в котором ваши руки и голени будут перпендикулярны полу, а туловище и бедра — параллельны. После паузы медленно вернитесь в исходное положение.

Пятая жемчужина

Исходное положение: лежа на животе, толкаясь руками в пол, оторвите от него грудную клетку и максимально прогнитесь в шее и спине назад.

Фото Freepik/yanalya

Техника выполнения:

Оторвите таз от пола и медленно поднимайте его, толкаясь руками назад, пока не окажетесь согнуты в тазу до положения «пики». После паузы медленно вернитесь в исходное положение.

Для наибольшего эффекта комплекс рекомендуется выполнять на голодный желудок. В первую неделю следует совершать по три повторения каждого из пяти упражнений, а каждую новую неделю добавлять по два повторения, пока не достигните 21.

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