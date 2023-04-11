Дыхательная гимнастика экстремала, которая поможет стать выносливее

Метод оздоровления экстремала-рекордсмена Вима Хофа состоит из трех столпов: дыхание, настрой ума и воздействие холодом. В этой статье разбираемся, кому и зачем нужна дыхательная гимнастика по этому принципу с единственным в России сертифицированным инструктором по методу Вима Хофа Алексеем Мальцевым.

Кто такой Вим Хоф

Вим Хоф (Wim Hof) получил известность как «Ледяной человек». За время своей карьеры спортсмена Хоф:

проплыл 57 метров подо льдом;

установил мировой рекорд по продолжительности контакта льда с телом — 1 час 44 минуты;

поднялся на высоту 7400 метров на Эверест только в шортах и ботинках;

покорил Килиманджаро за 28 часов (этот подъем журналист New York Times Скотт Карни описал в книге о Хофе «То, что нас не убивает»);

за 2 часа 16 минут пробежал полумарафон босиком по снегу в Финляндии (это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса).

Наиболее известен Вим Хоф как приверженец метода контроля дыхания, который позволяет ему выдерживать экстремальные температуры и погружаться на длительное время в ледяную воду.

Как выполнять дыхательную гимнастику Хофа

Алексей Мальцев рассказал «СЭ» о правильной технике дыхания по методу Вима Хофа.

1. Сделайте 30-45 глубоких вдохов от живота к груди и спокойных выдохов до нейтрального давления в легких. Вакуум при выдохе делать не нужно. Просто полный комфортный вдох и спокойный выдох. Во время дыхания мы можем почувствовать головокружение, вибрации, покалывания в руках и ногах, легкость в голове. Это нормальная реакция на насыщение организма кислородом и вытеснение углекислого газа.

2. Задержите дыхание на выдохе. Человек способен задержать дыхание на 1-2 минуты легко и без напряжения. В момент задержки дыхания уровень кислорода в крови резко падает, мозг начинает думать, что кислорода нет и выделяет адреналин. В это время наше сознание успокаивается, и мы находимся в состоянии, схожем с медитацией.

3. Затем сделайте полный вдох и задержите дыхание на 15 секунд. В этот момент организм получает кислород и кровь проходит по всем сосудам. Спустя 15 секунд сделайте выдох.

Эту схему для дыхательных упражнений одного раунда следует повторить 3-4 раза.

Кому подходит эта методика

Учеными из голландского Университета имени святого Радбода Утрехтского доказано, что дыхательная практика Вима Хофа будет полезна многим, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями. Согласно этому исследованию, такая дыхательная гимнастика уменьшает воспалительные процессы в организме. Многие люди с ревматоидным артритом спустя день занятий уже чувствовали улучшения.

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Согласно исследованию 2022 года, сочетание дыхательных упражнений и воздействия холодом является наиболее эффективным методом для снижения воспалительной реакции организма.

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