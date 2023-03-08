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Сегодня, 14:00

Психосоматолог объяснила, как нужно дышать, чтобы успокоиться после стресса

Ольга Стрельникова
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Девушка занимается йогой.
Фото Freepik/yanalya

Психосоматолог Екатерина Тур эксклюзивно для «СЭ» рассказала о дыхательных техниках, которые помогают расслабиться и успокаивают нервную систему. «Глубоко вдохните, досчитав до четырех, и задержите дыхание. На счет четыре медленно выдыхайте, также продолжая считать до четырех. В конце задержите дыхание, снова считая до четырех», — объяснила схему дыхания специалист.

Также можно зажать правую ноздрю, вдохнуть через левую, затем закрыть обе ноздри и задержать дыхание насколько это возможно. Вдыхать нужно будет через правую ноздрю.

Еще о шести способах, которые быстро помогут справиться со стрессом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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