Закаливание организма: какой вид выбрать
Одним из популярных способов оздоровить и укрепить иммунитет является закаливание. Постоянно практикуя, можно избежать частых заболеваний, продлить жизнь и повысить ее качество. Но с чего начать новичку, каким бывает закаливание и что важно знать перед началом процедуры, разберемся далее.
Закаливание
Закаливание организма — это система процедур, которые повышают сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, вырабатывают иммунитет, улучшают терморегуляцию, укрепляют дух.
При закаливании важно контролировать свое состояние, лучше обратиться к врачу, который с учетом массы тела, температуры, пульса, артериального давления, сна, аппетита и общего самочувствия поможет подобрать правильные рекомендации. Закаляться лучше с раннего детства, или хотя бы вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Закаливание проводится систематически, каждый день в течение всего года независимо от погодных условий и без длительных перерывов. Так организм привыкнет к внешнему систематическому «раздражителю». Важно знать, что закаливание — не лечение, а профилактика болезней. Закаляться могут люди любого возраста.
Виды закаливания
Закаливание воздухом
Данный вид доступен людям различного возраста и любой физической подготовки. Как лечебное средство назначается обязательным при неврастении, гипертонической болезни, стенокардии. Воздушные процедуры бывают в виде прогулок или занятий спортом в одежде на открытом воздухе и в виде воздушных ванн, когда происходит кратковременное действие воздуха определенной температуры на обнаженную поверхность тела человека.
Прогулки или занятия спортом на воздухе
Осуществляются в любое время года независимо от погодных условий. Длительность устанавливается индивидуально для каждого человека в зависимости от состояния его здоровья и возраста. Увеличивать время надо постепенно. Пребывание на воздухе можно сочетать с активными занятиями: в холодное время года — с катанием на коньках, лыжах, в теплое — с игрой в мяч и т. д.
Воздушные ванны
Воздушные ванны осуществляют либо постепенным снижением температуры воздуха, либо увеличением продолжительности процедуры при той же температуре. Начинать лучше на открытом воздухе с температуры 20-22 °С. Первая процедура должна быть не больше 15 минут, каждую последующую стоит увеличивать на 10-15 минут. Прием воздушных ванн стоит начать спустя два часа после еды и закончить за 30 минут до приема пищи. Одежда должна соответствовать погоде и иметь допуск к свободной циркуляции воздуха.
Солнечные ванны
Данный вид закаливания следует принимать с осторожностью во избежание вреда, такого как ожог или тепловой удар. Солнечные ванны принимают утром, когда нет жары, или вечером. Время для средней полосы России — с 9.00 до 13.00 или с 16.00 до 18.00, для южной части — с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. Первая процедура должна проходить при температуре не ниже 18 °С и продолжаться не более 5 минут. Последующие сеансы стоит увеличить на 3-5 минут, доводя до целого часа. Не забывайте про головной убор и солнечные очки.
Закаливание водой
Самый популярный способ закаливания — водой. Он бывает нескольких видов:
— обтирания холодной водой;
— обливания холодной водой;
— контрастный душ;
— купание на открытом воздухе;
— хождение по воде;
— полоскание рта;
— посещение бассейна.
Обтирание
Это самый первый этап закаливания водой, проводится с помощью полотенца, губки или руки, смоченной водой. Обтирание может быть как общим, так и частичным. Начинать надо с шеи, груди, спины, после надо вытереться насухо и приступить к растиранию полотенцем до красноты. Далее проводят такую же процедуру для живота, поясницы и ног. Ноги растирают от пальцев к телу, а тело — круговыми движениями. Продолжительность процедуры должна составлять не более 5 минут. Температура воды должна составлять около 20 °С и постепенно уменьшаться до 16 °С. Температура в помещении должна быть в пределах 20 °С. После рекомендуется надеть теплую одежду.
Обливание
При первых обливаниях вода должна быть около 35 °С, далее следует постепенно снижать ее на 1 °С, пока не дойдете до 15 °С. После обливания проводится энергичное растирание тела полотенцем. Длительность первой процедуры должна быть около минуты, далее нужно постепенно увеличивать ее до 3 минут. Обливание может быть как местным, так и общим. К местному обливанию, как правило, относят обливание ног. Общее обливание рекомендуется начинать с высокой температуры и летом, чтобы к осенне-зимнему периоду вода охватывала большую поверхность тела: спину, грудь, живот, бока.
Контрастный душ
Контрастный душ с чередованием два-три раза воды в 40 °С с водой в 15 °С в течение 3 минут придаст бодрость и поможет зарядиться позитивом. Но начинать стоит с продолжительности не более минуты. В дальнейшем можно постепенно снижать температуру и увеличивать продолжительность до 2 минут, добавляя растирание тела.
Купание на открытом воздухе
При купании на открытом воздухе в теплое время года влияние оказывают воздух, вода и солнечные лучи. Начинать купания рекомендуется с воды температурой около 20 °С и при температуре воздуха 15 °С. Зимнее купание является наиболее полезным, так, у «моржей» лучше работают легкие, сердце, возрастает газообмен, совершенствуется система терморегуляции. Но такую процедуру стоит начинать только после предварительной тренировки закаливания (обтирания, обливание, контрастный душ). Пребывание в воде составляет около 30-40 секунд. При плавании обязательно нужно надеть шапочку. После выхода из воды нужно вновь проделать небольшой комплекс упражнений, вытереть тело насухо и сделать легкий самомассаж.
Хождение по воде
Хождение по воде улучшает работу почек, легких и выводит газы, устраняет головную боль. Для процедуры в ванну наливают холодную воду до лодыжек. Со временем уровень воды увеличивают до икр и колен. Продолжительность процедуры должна занимать около 1 минуты, со временем увеличиваться до 5 минут. Вода должна быть максимально холодной. После закаливания тело необходимо согреть.
Полоскание рта
Начинать такое закаливание лучше летом. Полоскать горло нужно несколько раз, можно совмещать с чисткой зубов. Температура воды должна быть 25 °С. Каждые три дня температуру надо снижать на 1 градус, пока не дойдет до 8 °С. Чистую воду можно заменить отваром лечебных трав. Контрастное закаливание горла подходит взрослым людям. Для этого надо взять два стакана с горячей (50 °С) и холодной (20 °С) водой и поочередно полоскать.
При полоскании можно выполнять несколько упражнений:
— Надо тихо произносить попарно гласные буквы: а-я, у-ю, о-ё, ы-и, э-е.
— Надо наклонить голову вниз, вернуть в нормальное положение, наклонить назад, вернуть в исходное положение, наклонить вправо и влево, пытаясь прикоснуться к плечу.
Посещение бассейна
Данный вид прекрасно подходит для детей. Начинать процедуры лучше в сентябре, так организм постепенно привыкнет к нагрузкам и смене погоды. Не стоит начинать плавать в холодное время года, так как это сильный стресс.
Основные правила закаливания
Есть строгие правила, которых нужно придерживаться:
— В организме не должно быть никаких воспалений (зубы, миндалины и т. д.), нельзя закаляться в период обострения хронических болезней, менструации.
— Закаливание организма надо проводить после физических упражнений или занятий спортом.
— Если вы выбираете зимнее плавание, то нельзя проводить процедуру в состоянии алкогольного опьянения. Купаться нужно в строго отведенных местах, где есть бригада врачей скорой помощи.
— Не следует делать перерывы в закаливании больше двух дней.
— Сила и длительность действия закаливающих процедур должны наращиваться постепенно.
Если вы решили закалить своего ребенка, то обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. В младшем возрасте рекомендуется температура не ниже 28 °С. А для взрослых детей нижняя граница около 12-14 °С.
При соблюдении этих правил риск заболеть от закаливания снижается. При малейших признаках недомогания, беременности, скачках артериального давления нужно прекратить сеансы, а возобновить только после полного восстановления здоровья и вводить закаливание постепенно, приходя к прежним результатам.
Польза закаливания
При правильном и регулярном проведении закаливания человек добьется:
— крепкого иммунитета;
— позитива на весь день;
— правильного режима сна и бодрствования;
— улучшения работы сердечно-сосудистой и нервной систем;
— нормализации уровня гормонов в организме;
— улучшения роста мышечной массы;
— ускорения обменных процессов;
— вывода токсинов;
— омоложения.
Любые процедуры с холодной водой приводят к увеличению уровня бета-эндорфина и норадреналина в крови. Норадреналин является одним из важнейших нейротрансмиттеров, как и серотонин. Этот гормон проникает через энцефалический кровяной барьер и увеличивает церебральный поток крови, помогая в лечении психических заболеваний. Из-за влияния большого количества рецепторов холода на поверхности кожи происходит передача электроимпульсов из периферических нервных окончаний в центральную нервную систему, снижая симптомы депрессии.
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