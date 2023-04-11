Как правильно выбрать косметику? 4 опасных вещества в составе, которых лучше избегать

Косметолог рассказала, на какие названия на этикетке нужно обращать внимание.

Кожа — один из самых уязвимых органов организма. Она нуждается в особом уходе, чтобы эффективно выполнять защитные функции.

Поэтому к выбору косметических средств нужно относиться ответственно.

Мы спросили врача-дерматолога и косметолога Елену Васильеву, на что нужно обращать внимание при покупке косметики, чтобы не навредить коже.

Какие вещества в составе косметики опасны для кожи

Парабены-консерванты

Эти вещества используются в различных косметических средствах для продления срока годности. Считается, что высокая концентрация консервантов влияет на гормональный фон и репродуктивную функцию.

Отдушки

Косметологи рекомендуют использовать косметику без ароматов.

Ретинол

Этот элемент в составе косметических средств запрещен кормящим, планирующим беременность и беременным женщинам, поскольку он может негативно сказаться на развитии ребенка. Поэтому прежде чем приобрести косметический продукт, лучше проверить наличие этого элемента в составе.

Гидрохинон

Сейчас это вещество запрещено в России, странах Европы, а в США еще применяется в небольших концентрациях.Гидрохинон часто входил в состав эффективных средств от веснушек и пигментации. Также было доказано, что это вещество может приводить к некоторым видам опухолей.

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Как подобрать подходящий для кожи уход

Прежде чем выбрать косметический комплекс для кожи, стоит проконсультироваться со специалистом или хотя бы пройти специальный тест в интернете.

Важно учитывать индивидуальные факторы. Например, скраб с грубыми частицами будет вредить чувствительной коже, а вот коже, склонной к гиперкератозу (утолщению верхнего слоя эпидермиса) подойдет отлично. И наоборот, мягкий пилинг хорош для чувствительной кожи, но будет бесполезен для кожи с гиперкератозом.

Также для сухой кожи уход, начиная с очищающих средств и заканчивая масками, должен быть направлен на увлажнение. Нельзя использовать средства для проблемной кожи, так как они только усугубят сухость.

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Для чувствительной кожи, склонной к куперозу, нельзя использовать агрессивные составы, направленные на стимуляцию кровотока.

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