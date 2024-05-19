Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов считает, что если кашель после еды длится больше двух недель, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По его словам, игнорирование проблемы может не только к усугубить ситуациюи, но и вызвать осложнения.

«Например, нелеченая астма может привести к приступам удушья, а ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — прим. «СЭ») — к эзофагиту (воспалению слизистой пищевода), язвам пищевода и даже раку», — подчеркнул эксперт в беседе с «СЭ».

Доктор также отметил, что рефлюксная болезнь способна привести к астме или аспирационной пневмонии, а осложнениями ГЭРБ со стороны пищеварения могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта.