Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды

Мария Маковей
Автор
Девушка кашляет
Фото brizmaker/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов считает, что если кашель после еды длится больше двух недель, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По его словам, игнорирование проблемы может не только к усугубить ситуациюи, но и вызвать осложнения.

«Например, нелеченая астма может привести к приступам удушья, а ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — прим. «СЭ») — к эзофагиту (воспалению слизистой пищевода), язвам пищевода и даже раку», — подчеркнул эксперт в беседе с «СЭ».

Доктор также отметил, что рефлюксная болезнь способна привести к астме или аспирационной пневмонии, а осложнениями ГЭРБ со стороны пищеварения могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта.

Ананас и&nbsp;папайя. Эксперт назвала 5 продуктов, которые улучшают пищеварение

Медицина
0
Новости холдинга
В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке

Придумай мем

Последние новости
18 мая 19:00
Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии
17 мая 16:45
Исследование: мужчины худеют в 4 раза эффективнее, если им предложить деньги
17 мая 14:15
Кардиолог объяснила, какой пульс считается нормальным
16 мая 19:00
Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки
16 мая 14:30
Врач ответил, чего нельзя делать при укусе гадюки