Поможет ли ходьба продлить жизнь? Нашли научное объяснение

Ученые уже давно все выяснили.

Для кого-то ходьба — часть обычного распорядка дня, особенность работы или просто необходимость передвижения. Кто-то же применяет ходьбу в профилактических целях для тренировки кардио и дыхательной системы. Прогулка по парку, например, удачный вариант совмещения приятного с полезным.

Польза ходьбы

Ходьба по праву считается одним из самых безопасных и доступных способов, которые могут влиять на физическую форму и состояние здоровья. Особенно полезна она для сердечно-сосудистой системы.

В списке факторов, которые провоцируют заболевания сосудов, есть повышенное артериальное давление. У гипертоников риск развития инсульта выше, чем у других. Один из способов предотвращения повышения давления — регулярные физические нагрузки, в том числе ходьба. Исследование подтверждает, что умеренные тренировки и пешие прогулки помогут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Как ходьба влияет на здоровье

Благодаря результатам научного исследования известно, что ежедневная ходьба способствует продлению срока жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association). При помощи специального устройства оценивалось количество шагов при обычной ходьбе, при усложнении — ходьбе по ступеням и общая физическая активность в течение дня. Результаты испытуемых за период с 2011 по 2019 год подтвердили пользу ходьбы для здоровья и продолжительности жизни.

Авторами другого исследования было отмечено положительное влияние пеших прогулок для людей, перенесших инсульт. Неврологи выявили, что ежедневная ходьба по 3-4 часа на 54% снижает риск смертности от разных причин.

Взрослому человеку в среднем рекомендуется уделять в неделю не менее 150 минут для физической активности. Однако в силу характера работы, сопутствующих заболеваний или возрастных особенностей многие ведут малоподвижный образ жизни.

Пожилым людям, которым может быть затруднительно регулярно тренироваться, рекомендуется по возможности ежедневно ходить. В результате исследовательской работы учеными была установлена связь между ходьбой и продолжительностью жизни у людей в возрасте 85 лет и старше. Авторы подтверждают, что даже один час ходьбы в неделю способствует продлению жизни пожилых людей.