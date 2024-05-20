Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Исследование: чем дольше подростки сидят в соцсетях, тем больше они курят
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Исследование: чем дольше подростки сидят в соцсетях, тем больше они курят

Мария Маковей
Автор
Электронная сигарета крупным планом
Фото urbazon/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Чем дольше дети и подростки сидят в социальных сетях, тем больше они курят вейпы и сигареты. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели исследование. Оно длилось 6 лет, в нем приняли участие свыше 10 тысяч человек в возрасте от 10 до 25 лет, пишет издание INDEPENDENT.

Так в ходе эксперимента специалисты обнаружили, что молодые люди, которые проводили более 7 часов в день в социальных сетях курили в 8 раз больше. По словам экспертов, скроллинг в интернете напрямую связан с вредными привычками. Например, каждый шестой интернет-зависимый подросток что-то курит.

Ученые объяснили такую связь постоянным потреблением быстрого дофамина. Он вырабатывает не только энергию, но и приводит к нервозности, которую люди «понижают» с помощью сигарет и вейпов.

Также исследователи заявили, что компании, производящие вейпы, используют соцсети для продвижения продукции. Они публикуют яркую, позитивную рекламу электронных сигарет, которая создает ощущение безопасности у подростков. Но на самом деле все чаще любители вейпов стали жаловаться на проблемы с дыханием, одышку, головокружение, высокое слюноотделение с мокротой и головные боли.

Электронные сигареты меняют ДНК. Электронные сигареты и вейпы могут изменить ДНК человека и вызвать рак
Медицина
0
Новости холдинга
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве

Придумай мем

Последние новости
19 мая 12:30
Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды
18 мая 19:00
Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии
17 мая 16:45
Исследование: мужчины худеют в 4 раза эффективнее, если им предложить деньги
17 мая 14:15
Кардиолог объяснила, какой пульс считается нормальным
16 мая 19:00
Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки