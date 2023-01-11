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Что должно быть в вашей спальне для идеального сна? Рассказывает сомнолог

Руслана Бобкова
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук
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Фото Freepik/benzoix
Спугнуть мелатонин, оказывается, не так-то просто, но защищать его все равно нужно.

Если вам чего-то не хватает, чтобы можно было с уверенностью назвать свой сон качественным, но вы сами не знаете чего, рекомендации сомнолога Софии Черкасовой по обустройству спального места — для вас.

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Шторы

Естественно, для хорошего и крепкого сна необходимы тишина и темнота. В достижении и первого, и второго помогут шторы блэкаут из плотной ткани, почти полностью перекрывающие доступ в комнату солнечным лучам и даже частично поглощающие шум с улицы.

Есть и еще более радикальный метод борьбы со светом: светоизолирующий экран, при использовании которого практически невозможно определить, день на улице или ночь.

Плотные шторы. Фото Freepik/ASphotofamily
Freepik/ASphotofamily

Конечно, абсолютно необходимым для хорошего сна этот атрибут не назвать — большинству здоровых людей не помешают выспаться и простые более-менее плотные шторы. А значение абсолютной темноты для выработки гормона мелатонина, о котором активно заговорили в последнее время, по мнению эксперта, сильно преувеличено.

Многие стали подчеркнуто бояться света, потому что прочитали, что его воздействие на сетчатку снижает выработку гормона сна мелатонина. На самом деле этот гормон прекращает вырабатываться только от воздействия яркого бело-голубого света. Рассвет из-за занавесок, или световой маячок на выключателе, или даже небольшой ночник и какие-то другие слабые источники освещения никогда процессу выработки мелатонина не навредят.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Проветривание и увлажнение воздуха

Перед сном — а если температура воздуха за окном позволяет, то и во время сна — спальню необходимо проветривать.

Центральной вентиляции в спальне, как правило, нет, поэтому воздух застаивается. А в душном помещении гораздо острее ощущаются и жара, и холод.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Да, с холодом обычно помогает справиться отопление, но из-за его работы зимой воздух в комнате желательно еще и увлажнять. Ведь этот показатель падает до 20-30%, притом что комфортной для сна и организма в целом является относительная влажность 50-60%.

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Когда человек спит в комнате с пониженной влажностью, у него иссушаются дыхательные пути, может с большей вероятностью возникать храп, статическое электричество от волос и сухость кожи. Кстати говоря, даже мебель начинает растрескиваться со временем. Все это не способствует качественному сну.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Подушка и матрас

По мнению эксперта, нет ничего лучше для сна, чем ортопедические, или, как их еще называют, анатомические, матрас и подушка.

Они распределяют оказываемое на них давление равномерно, и поэтому на них очень комфортно лежать. Не образуется никаких точек избыточного давления на поверхность, которую мы иногда можем почувствовать на обычных слишком жестких или слишком мягких подушках и матрасах.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Кстати, расхожее мнение о пользе сна на максимально жесткой поверхности сомнолог считает ошибочным. Для хорошего сна предпочтение нужно отдавать матрасу и подушке умеренной жесткости.

Маска для сна. Фото Freepik/senivpetro
Freepik/senivpetro

Ошибаются и те, кто избегает синтетических наполнителей в своей постели. Например, пены с эффектом памяти. Если она сделана из качественного материала, то спать на ней точно не будет вреднее, чем на натуральных пере или пухе.

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