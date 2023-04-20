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Сегодня, 21:00

Дыхательное упражнение с бутылкой против шлаков и токсинов

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Спортивная девушка с бутылкой в руках
Фото Freepik/rawpixel.com

Диафрагмальное дыхание, также известное как глубокое дыхание или дыхание «животом», представляет собой технику, которая включает в себя глубокий вдох через нос и расширение диафрагмы, мышцы, расположенной чуть ниже легких.

Эта техника веками использовалась в медитации, йоге и других формах релаксации и может обеспечить многочисленные преимущества для физического и психического здоровья.

Обязательно ли дышать через бутылку

Нет. На самом деле бутылка — это барьер, который поможет только почувствовать диафрагму, если вы никогда не пытались дышать «животом». Также почувствовать ее можно, если лечь на спину и глубоко подышать.

Девушка в наушниках держит в руках бутылку
Freepik/wayhomestudio

Чем полезно дыхание диафрагмой

Снижает стресс и беспокойство

Когда вы практикуете глубокое дыхание, то активируете парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию «отдохнуть и переварить».

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Улучшает работу легких

Диафрагмальное дыхание помогает улучшить дыхание за счет укрепления диафрагмы и увеличения объема легких. Это может быть особенно полезно для людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), астмой, пневмонией или другими респираторными заболеваниями.

Укрепляет иммунную систему

Глубокое дыхание увеличивает приток кислорода к клеткам организма, тем самым укрепляя его защитные функции.

Снимает болевые ощущения

Глубокое дыхание увеличивает выброс эндорфинов, которые являются естественными болеутоляющими средствами, вырабатываемыми организмом. Это может быть особенно полезно для людей с хроническими болями, в том числе головными.

Девушка держится за поясницу
Freepik/cookie_studio

Диафрагмальное дыхание также может помочь при болях в желудке или спине.

Как правильно дышать диафрагмой

Так как же практиковать диафрагмальное дыхание? Вот несколько шагов, которые помогут делать это правильно.

• Найдите удобное положение, сидя или лежа.

• Положите одну руку на грудь, а другую — на живот.

• Глубоко вдохните через нос, чувствуя, как поднимается живот и расширяется грудная клетка.

• Медленно выдохните через рот, чувствуя, как живот опускается, а грудь расслабляется.

• Повторяйте в течение нескольких минут, сосредоточившись на ощущении своего дыхания.

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Польза и вред
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