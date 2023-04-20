Дыхательное упражнение с бутылкой против шлаков и токсинов
Диафрагмальное дыхание, также известное как глубокое дыхание или дыхание «животом», представляет собой технику, которая включает в себя глубокий вдох через нос и расширение диафрагмы, мышцы, расположенной чуть ниже легких.
Эта техника веками использовалась в медитации, йоге и других формах релаксации и может обеспечить многочисленные преимущества для физического и психического здоровья.
Обязательно ли дышать через бутылку
Нет. На самом деле бутылка — это барьер, который поможет только почувствовать диафрагму, если вы никогда не пытались дышать «животом». Также почувствовать ее можно, если лечь на спину и глубоко подышать.
Чем полезно дыхание диафрагмой
Снижает стресс и беспокойство
Когда вы практикуете глубокое дыхание, то активируете парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию «отдохнуть и переварить».
Улучшает работу легких
Диафрагмальное дыхание помогает улучшить дыхание за счет укрепления диафрагмы и увеличения объема легких. Это может быть особенно полезно для людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), астмой, пневмонией или другими респираторными заболеваниями.
Укрепляет иммунную систему
Глубокое дыхание увеличивает приток кислорода к клеткам организма, тем самым укрепляя его защитные функции.
Снимает болевые ощущения
Глубокое дыхание увеличивает выброс эндорфинов, которые являются естественными болеутоляющими средствами, вырабатываемыми организмом. Это может быть особенно полезно для людей с хроническими болями, в том числе головными.
Диафрагмальное дыхание также может помочь при болях в желудке или спине.
Как правильно дышать диафрагмой
Так как же практиковать диафрагмальное дыхание? Вот несколько шагов, которые помогут делать это правильно.
• Найдите удобное положение, сидя или лежа.
• Положите одну руку на грудь, а другую — на живот.
• Глубоко вдохните через нос, чувствуя, как поднимается живот и расширяется грудная клетка.
• Медленно выдохните через рот, чувствуя, как живот опускается, а грудь расслабляется.
• Повторяйте в течение нескольких минут, сосредоточившись на ощущении своего дыхания.
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