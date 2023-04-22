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Сегодня, 13:00

Какие анализы нужно сдать, если вы постоянно отекаете? Отвечает врач

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Девушка массирует свои ноги.
Фото Freepik

Отек — это симптом, для которого характерно скопление жидкости в тканях. Отекать могут любые части тела, но чаще всего страдают ступни, лодыжки и кисти рук.

Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая болезни сердца, проблемы с почками, заболевания печени или гормональный дисбаланс.

О том, как разобраться в проблеме, поговорили с врачом Ириной Юзуп.

Анализы, которые нужно сдать при отеках

Анализы крови

Анализ крови первый шаг в диагностике отека. Тест измеряет уровни электролитов в крови, таких как натрий и калий. Он также проверит функцию печени и почек.

В зависимости от вашего самочувствия врач может назначить клинический анализ крови, общий анализ крови или анализ на уровень электролитов.

Липидограмма

Среди анализов, которые могут помочь определить причину отеков, также можно рассмотреть липидограмму (показатели холестерина). Это один из тестов, который показан для исключения риска атеросклероза — заболевания, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые отложения.

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Анализ мочи

Также показана диагностика почек общий анализ мочи (уровень кальция, креатинина, фосфата, электролитов и мочевины), клубочковая фильтрация (эффективность почечного кровотока). В сочетании с клиническим анализом крови эти показатели помогут определить, насколько хорошо работают почки.

Девушка держится за почки.
Freepik

Другие методы диагностики

УЗИ

В первую очередь речь идет об УЗИ сосудов, вен и артерий в зависимости от локализации отека. Этот тест может помочь выявить любые аномалии в венах или артериях. Он также определяет, есть ли повреждения лимфатической системы.

Эхокардиограмма

Поможет выявить любые проблемы с сердцем и определить, есть ли какие-либо повреждения сердечных клапанов, которые могут вызвать застой крови в венах и привести к отекам.

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Профилактика отечности

Лишний вес может оказывать давление на вены и вызывать накопление жидкости в тканях. Поэтому поддержание здорового веса помогает предотвратить развитие отеков.

Девушка смотрит на свою фигуру в зеркало.
Freepik/prostooleh

Кроме того, регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и предотвращают накопление жидкости в тканях.

Чтобы избежать отечности, не стоит забывать про:

  • регулярную диагностику варикоза и тромбозов;

  • контроль артериального давления;

  • снижение потребления сахаров;

  • активный образ жизни и отсутствие вредных привычек.

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