5 групп продуктов, которые помогут похудеть к лету

Один из самых насущных вопросов в середине весны — как привести себя в форму к лету. И здесь важно не бросаться в объятия дефицита калорий. Так вы рискуете вместе с лишними килограммами не донести до лета еще и часть своего здоровья. Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что включать в меню, чтобы питание оставалось качественным даже в процессе похудения.

Овощи

Они содержат мало калорий и много питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они также богаты пищевыми волокнами, которые способствуют быстрому насыщению и поддерживают здоровье кишечника, а также зависящий от него иммунитет. Овощи обязательно должны присутствовать в рационе в свежем виде, например в салатах.

Белки

Они помогают поддерживать чувство сытости и ускоряют обмен веществ. Белки также способствуют сохранению мышечной массы при потере веса.

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Фрукты

Фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, их следует употреблять в качестве полезных перекусов и десертов.

Полезные жиры

Здоровые жиры, которые содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и жирной рыбе, помогают ускорять обмен веществ и поддерживать сердце, женское здоровье, работу гормональной системы. Однако не стоит забывать, что они содержат много калорий, поэтому их необходимо употреблять в умеренных количествах.

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Вода

Пить достаточное количество воды важно для поддержания здоровья и обмена веществ. Вода помогает организму избавляться от токсинов, ускоряет метаболизм и способствует контролю чувства голода. Между водой и любым другим напитком следует выбирать воду, а особенно — в процессе похудения.

Также следует исключить из меню технологически обработанные продукты, сладости и продукты быстрого питания. И, конечно, привнести в свою жизнь больше физической активности. Это поможет ускорить обмен веществ и сжигать больше калорий.

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