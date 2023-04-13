5 групп продуктов, которые помогут похудеть к лету
Один из самых насущных вопросов в середине весны — как привести себя в форму к лету. И здесь важно не бросаться в объятия дефицита калорий. Так вы рискуете вместе с лишними килограммами не донести до лета еще и часть своего здоровья. Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что включать в меню, чтобы питание оставалось качественным даже в процессе похудения.
Овощи
Они содержат мало калорий и много питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они также богаты пищевыми волокнами, которые способствуют быстрому насыщению и поддерживают здоровье кишечника, а также зависящий от него иммунитет. Овощи обязательно должны присутствовать в рационе в свежем виде, например в салатах.
Белки
Они помогают поддерживать чувство сытости и ускоряют обмен веществ. Белки также способствуют сохранению мышечной массы при потере веса.
Обратите внимание на нежирные источники белка, такие как курица, индейка, рыба, яйца. А из растительных — на тофу, бобы, гречку.
Фрукты
Фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, их следует употреблять в качестве полезных перекусов и десертов.
Так же как и овощи, фрукты — богатейший источник пищевых волокон. Однако они содержат еще достаточно много сахара, поэтому необходимо следить за порциями.
Полезные жиры
Здоровые жиры, которые содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и жирной рыбе, помогают ускорять обмен веществ и поддерживать сердце, женское здоровье, работу гормональной системы. Однако не стоит забывать, что они содержат много калорий, поэтому их необходимо употреблять в умеренных количествах.
Вода
Пить достаточное количество воды важно для поддержания здоровья и обмена веществ. Вода помогает организму избавляться от токсинов, ускоряет метаболизм и способствует контролю чувства голода. Между водой и любым другим напитком следует выбирать воду, а особенно — в процессе похудения.
Избегайте высококалорийных напитков: сладкие газированные напитки, фруктовые соки, алкогольные коктейли содержат много сахара и калорий, которые могут препятствовать похудению.
Также следует исключить из меню технологически обработанные продукты, сладости и продукты быстрого питания. И, конечно, привнести в свою жизнь больше физической активности. Это поможет ускорить обмен веществ и сжигать больше калорий.
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