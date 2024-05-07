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Врач рассказал, как защититься от кишечной инфекции на отдыхе
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от кишечной инфекции на отдыхе

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка на отдыхе у моря
Фото oatawa/istockphoto.com
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О мерах защиты от ротавирусной инфекции во время отпуска эксклюзивно для «СЭ» рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров.

По его словам, ротавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и характеризуется общей интоксикацией организма. Передается через инфицированные предметы, продукты и воду при контакте с ними.

«Ротавирусная инфекция широко распространена на побережьях, потому что отлично чувствует себя при теплой погоде и прекрасно ощущает себя в воде. Даже активно в ней размножается», — отметил эксперт.

Врач подчеркнул, что основной способ защиты от ротавируса — это соблюдение правил личной гигиены. Перед приемом пищи следует мыть руки, в бассейне или море стараться не глотать воду, а после купания обязательно принять душ и прополоскать рот. Кроме того, на отдыхе не следует пить воду из-под крана, лучше купить бутилированную. Также лучше избегать напитков со льдом, он может быть сделан из загрязненной воды.

«Еще один важный момент — не контактируйте с заболевшими людьми. А если вы заметили у себя повышенную температуру, диарею и рвоту, незамедлительно обращайтесь к врачу», — подытожил доктор.

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