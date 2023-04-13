Как «выходить» из поста, чтобы не навредить здоровью

Для миллионов православных по всему миру на нынешней неделе завершается Великий пост и наступает Пасха. И конечно, один из главных атрибутов праздника — стол с разнообразными угощениями. Но если после 40 дней ограничений позволить себе лишнего, можно столкнуться не только с тяжестью в желудке, но и с куда более серьезными последствиями. Специалист по здоровью Георгий Суренян и диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова объяснили, как восстанавливать полноценное питание после окончания Великого поста.

Чем опасно резкое завершение поста

Любая резкая перестройка рациона, будь то начало соблюдения поста или его завершение — стресс для организма. Сперва из меню на несколько недель исчезает животный белок: мясо, сыр, сливочное масло, яйца. Основным источником пищи становятся углеводы: макароны, крупы, картофель. Но возвращение в рацион белка животного происхождения и других продуктов более опасно, чем временный отказ от них. Особенно если не знать меры: обильная мясная и жирная пища может привести к неприятным последствиям:

расстройству пищеварения: вздутию живота, запорам или, наоборот, диарее;

острому панкреатиту;

резкому повышению уровня сахара в крови.

Кроме того, ограничения могут привести к пищевому срыву, примерно так же, как при соблюдении диеты. Последствия будут такими же.

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Как избежать негативных последствий

Во-первых, важно полноценно питаться во время поста и получать все питательные вещества. Тогда его окончание не будет для организма шоком.

Во-вторых, чтобы без вреда перестроиться на увеличение в рационе калорий, важно соблюдать меру при употреблении непостных продуктов.

Кроме того, на время выхода из поста желательно ограничить физические нагрузки. Избыток тренировок дополнительно ослабляет организм.

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Какие продукты можно и какие нельзя есть

Даже традиционные пасхальные угощения: вареные яйца, куличи и творожные пасхи — не слишком полезны.

Куличи, как и другая свежая выпечка, создают нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

Пасха из творога и сливочного масла с сахаром создает не меньшую нагрузку на органы пищеварения. Конечно, сказанное не означает, что в праздничный день нельзя есть никакие пасхальные угощения. Можно, но понемногу. Что касается остальных продуктов, то их нужно вводить постепенно.

И конечно, не стоит в первый же день после поста есть майонезные салаты и пить алкоголь.

Зато молоко, творог, кисломолочные продукты можно начинать употреблять сразу.

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