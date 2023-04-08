Экстремальная корейская диета обещает похудение на 6 килограммов за неделю. Блогер проверила такой подход на себе

Опыт девушки прокомментировали эксперты.

Блогер Stacey испытала на себе завирусившуюся в соцсетях экстремальную корейскую диету. Результатами и впечатлениями девушка поделилась в видео: за неделю «волшебная» диета обещала избавиться от 6 кг.

Об особенностях корейского метода снижения веса и о том, насколько такой подход эффективен, мы поговорили с кандидатом медицинских наук Инной Кононенко и модным экспертом, специалистом по Восточной Азии Светланой Белошапкиной.

Что можно и нельзя есть на корейской диете

Корейская, или, как ее еще называют, k-pop диета в последнее время наделала много шума: то ли началась массовая подготовка к лету, то ли корейские тренды окончательно захватили мир. Приставка k-pop появилась, потому что многие корейские артисты ее придерживаются.

K-pop диета основана на натуральных продуктах, богатых клетчаткой. Она также включает традиционные корейские деликатесы, которые благодаря остроте помогают избавиться от лишних килограммов. Можно есть:

овощи;

яйца;

мясо;

рыбу и морепродукты;

рис;

пельмени, блины и лапшу (но не из пшеницы, а из бобов мунг).

Продукты, подвергшиеся технологической обработке, богатые жирами и сахаром, согласно правилам диеты, нужно исключить. Нельзя есть:

молочные продукты (молоко, йогурт, мороженое);

хлеб, макаронные изделия, каши и выпечку из пшеницы;

жареную, жирную пищу и жирное мясо;

безалкогольные сладкие напитки, конфеты и все, что может содержать рафинированный сахар.

Корейская диета не только устанавливает правила, по которым нужно питаться, но и включает программу упражнений, подкрепляющих ее эффективность.

Istockphoto/Natee Meepian

Помогает ли к-pop-диета похудеть на 6 кг за неделю

Важно отметить, что девушка на видео похудела не на обещанные 6 кг за неделю, а на 2,44 кг (с 52,6 до 50,16 кг). Потерять шесть кило за семь дней возможно при условии изначально большого веса (когда есть что терять). Но в таком случае речь идет об экстремальном похудении, которое может нарушить баланс в организме, не говоря об эмоциональном состоянии.

Что касается других изменений во внешности, корейская диета отразилась на качестве кожи девушки.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!