Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:15

Чем опасен избыток витамина Д? Отвечает нутрициолог

Александра Новикова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пищевая добавка с витамином Д на столе
Фото Freepik

Чтобы сохранить здоровье, необходимо поддерживать достаточный уровень всех витаминов и минералов. Но сейчас наблюдается тенденция «закармливать» организм различными добавками. В результате большинство даже не догадывается о том, что у избытка витаминов есть серьезные последствия.

Вместе с нутрициологом Аленой Денисовой разбираемся, чем может быть опасно превышение нормы одного из самых популярных БАДов — витамина Д.

Этот витамин необходим для выживания человека. Солнце является основным естественным источником этого вещества, стимулируя его выработку в коже. Также витамин Д содержится в продуктах как животного, так и растительного происхождения.

Зачем нужен витамин Д

Достаточный уровень витамина Д полезен во многих отношениях, так как этот элемент:

  • обеспечивает здоровье костей;

  • снижает риск различных заболеваний, например, диабета и рассеянного склероза;

  • улучшает иммунитет;

  • положительно влияет на настроение.

Рыба. Кому нужен витамин D? И где его найти?

Чем опасен избыток витамина Д

Однако у этого витамина есть и побочные эффекты, которые возникают при его избытке. Превышение нормы витамина Д приводит к:

  • гиперкальциемии и кальцификации кровеносных сосудов (процессу, связанному с накоплением солей кальция в тканях);
  • повреждению сердца, печени и других органов;
  • нарушению регуляции костного метаболизма.
Апельсины. Доктор Мясников предупредил об опасности витамина С

Как правильно принимать витамин Д

Дефицит витамина Д сейчас встречается достаточно часто. Это может быть связано как с качеством рациона, так и с местом проживания. Но есть правило, которое касается всех: перед тем как начать принимать любой витамин, необходимо посетить специалиста.

Только врач может назначить необходимые анализы, а по их результатам — рекомендовать прием витаминов, указав их дозировку и длительность курса.

Что касается источников, из которых лучше получать витамин Д, предпочтение стоит отдавать полноценному рациону, который включает жирную рыбу, а не добавкам. В этом случае вам удастся избежать побочных эффектов от больших доз.

Лосось
Istockphoto/loooby

Значение имеет и происхождение продуктов. Дело в том, что форма витамина, содержащаяся в продуктах животного происхождения, эффективнее в повышении уровня питательных веществ в крови, чем растительная.

К основным источникам витамина Д относятся:

  • жирная рыба: лосось, сельдь, сардины и другие виды;

  • печень трески;

  • икра;

  • яйца;

  • молочные продукты.

Чипсы. 5 групп продуктов, из-за которых стареет мозг

Включайте в свой рацион продукты, которые содержат много витамина Д, и старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Эти простые правила помогут не допустить состояния дефицита и положительно скажутся на других показателях здоровья.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
2
0
Читайте также
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что нужно есть, если вы устали? 14 продуктов, которые помогут восполнить энергию
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости