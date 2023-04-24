Чем опасен избыток витамина Д? Отвечает нутрициолог

Чтобы сохранить здоровье, необходимо поддерживать достаточный уровень всех витаминов и минералов. Но сейчас наблюдается тенденция «закармливать» организм различными добавками. В результате большинство даже не догадывается о том, что у избытка витаминов есть серьезные последствия.

Вместе с нутрициологом Аленой Денисовой разбираемся, чем может быть опасно превышение нормы одного из самых популярных БАДов — витамина Д.

Этот витамин необходим для выживания человека. Солнце является основным естественным источником этого вещества, стимулируя его выработку в коже. Также витамин Д содержится в продуктах как животного, так и растительного происхождения.

Зачем нужен витамин Д

Достаточный уровень витамина Д полезен во многих отношениях, так как этот элемент:

обеспечивает здоровье костей;

снижает риск различных заболеваний, например, диабета и рассеянного склероза;

улучшает иммунитет;

положительно влияет на настроение.

Чем опасен избыток витамина Д

Однако у этого витамина есть и побочные эффекты, которые возникают при его избытке. Превышение нормы витамина Д приводит к:

гиперкальциемии и кальцификации кровеносных сосудов (процессу, связанному с накоплением солей кальция в тканях);

повреждению сердца, печени и других органов;

нарушению регуляции костного метаболизма.

Как правильно принимать витамин Д

Дефицит витамина Д сейчас встречается достаточно часто. Это может быть связано как с качеством рациона, так и с местом проживания. Но есть правило, которое касается всех: перед тем как начать принимать любой витамин, необходимо посетить специалиста.

Только врач может назначить необходимые анализы, а по их результатам — рекомендовать прием витаминов, указав их дозировку и длительность курса.

Что касается источников, из которых лучше получать витамин Д, предпочтение стоит отдавать полноценному рациону, который включает жирную рыбу, а не добавкам. В этом случае вам удастся избежать побочных эффектов от больших доз.

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Значение имеет и происхождение продуктов. Дело в том, что форма витамина, содержащаяся в продуктах животного происхождения, эффективнее в повышении уровня питательных веществ в крови, чем растительная.

К основным источникам витамина Д относятся:

жирная рыба: лосось, сельдь, сардины и другие виды;

печень трески;

икра;

яйца;

молочные продукты.

Включайте в свой рацион продукты, которые содержат много витамина Д, и старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Эти простые правила помогут не допустить состояния дефицита и положительно скажутся на других показателях здоровья.

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