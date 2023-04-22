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Сегодня, 18:00

5 групп продуктов, из-за которых стареет мозг

Галина Хусаинова
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Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Чипсы.
Фото istockphoto.com

Употребление того или иного вида пищи либо оздоравливает, либо ведет к болезням и увяданию. Например, определенные продукты влияют на работу головного мозга.

Вместе с экспертом системного оздоровления и фармацевтом Галиной Хусаиновой выясняем, какие продукты могут ухудшить состояние мозга и спровоцировать болезни.

Некоторые продукты способствуют старению и увяданию организма. В первую очередь, это промышленная еда (колбасы, копчености, сладости и готовая выпечка), пища с канцерогенами в составе, продукты, вызывающие воспаление и аллергию.
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, фармацевт

Особую опасность для здоровья мозга представляют те продукты, которые пагубно действуют на сосуды организма.

Жареные продукты

Жареная еда опасна для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такой способ приготовления сводит к минимуму пользу продуктов. Кроме того, жареная пища неблагоприятно воздействует и на работу мозга. Связано это с ухудшением состояния сосудов, ведущих к нему. Повышается уровень плохого холестерина, снижается уровень хорошего. Возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Жареный картофель.
Freepik/timolina

Быстрые углеводы

Быстрые углеводы, которые еще называют легкоусвояемыми, за короткий период времени позволяют организму получить энергию. Но вместе с тем происходит резкий всплеск инсулина, повышается уровень сахара в крови. Избыток глюкозы ведет к разрушению стенок сосудов. На них образуются атеросклеротические бляшки. Из-за этого мозг перестает получать необходимое количество питательных веществ и кислорода.

К такой категории продуктов можно отнести белый рис, хлебобулочные изделия, торты и пирожные, каши быстрого приготовления, которые не требуют варки.

Важно отметить, что эти продукты могут спровоцировать и другие болезни.

Злоупотребление сладостями приводит к ранним морщинам, повышает риск развития некоторых видов рака.
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, фармацевт

Соленья

Избыток соли может привести к повышению артериального давления. Соленые огурцы, грибы, рыба, колбасные изделия — продукты, которые в конечном счете приведут к гипертонии. А она, в свою очередь, считается причиной поражения сосудистого русла и инсультов головного мозга.

Большой вред организму причиняет избыток соли в рационе. Норма соли для взрослого человека — до 5 г в сутки. Также при частом употреблении различных солений в теле накапливается хлор, обладающий канцерогенными свойствами.
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, фармацевт

Ароматизаторы, красители, консерванты

Продукты, в составе которых содержатся искусственные красители и консерванты, оказывают токсическое воздействие на мозг, ухудшают его питание. Чипсы, сладкая газировка, соусы, — все попадает в стоп-лист.

Газированная вода в бокале со льдом.
istockphoto.com

Алкоголь

От здоровья кровеносных сосудов зависит адекватная работа всех тканей и органов, в том числе и головного мозга. Даже небольшие дозы алкоголя оказывают пагубное влияние на артериальное давление, способны вызвать его повышение. Резкие колебания этого показателя могут повысить риск инсультов.

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Риск приобретенного слабоумия (деменции) увеличивается с возрастом. Когнитивные расстройства происходят из-за изменений функций мозга, связанных с дефицитом его кровоснабжения. Полноценное и здоровое питание, адекватные физические нагрузки — это оптимальная профилактика заболеваний мозга и его старения.

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Польза и вред
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