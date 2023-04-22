5 групп продуктов, из-за которых стареет мозг

Употребление того или иного вида пищи либо оздоравливает, либо ведет к болезням и увяданию. Например, определенные продукты влияют на работу головного мозга.

Вместе с экспертом системного оздоровления и фармацевтом Галиной Хусаиновой выясняем, какие продукты могут ухудшить состояние мозга и спровоцировать болезни.

Особую опасность для здоровья мозга представляют те продукты, которые пагубно действуют на сосуды организма.

Жареные продукты

Жареная еда опасна для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такой способ приготовления сводит к минимуму пользу продуктов. Кроме того, жареная пища неблагоприятно воздействует и на работу мозга. Связано это с ухудшением состояния сосудов, ведущих к нему. Повышается уровень плохого холестерина, снижается уровень хорошего. Возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Freepik/timolina

Быстрые углеводы

Быстрые углеводы, которые еще называют легкоусвояемыми, за короткий период времени позволяют организму получить энергию. Но вместе с тем происходит резкий всплеск инсулина, повышается уровень сахара в крови. Избыток глюкозы ведет к разрушению стенок сосудов. На них образуются атеросклеротические бляшки. Из-за этого мозг перестает получать необходимое количество питательных веществ и кислорода.

К такой категории продуктов можно отнести белый рис, хлебобулочные изделия, торты и пирожные, каши быстрого приготовления, которые не требуют варки.

Важно отметить, что эти продукты могут спровоцировать и другие болезни.

Соленья

Избыток соли может привести к повышению артериального давления. Соленые огурцы, грибы, рыба, колбасные изделия — продукты, которые в конечном счете приведут к гипертонии. А она, в свою очередь, считается причиной поражения сосудистого русла и инсультов головного мозга.

Ароматизаторы, красители, консерванты

Продукты, в составе которых содержатся искусственные красители и консерванты, оказывают токсическое воздействие на мозг, ухудшают его питание. Чипсы, сладкая газировка, соусы, — все попадает в стоп-лист.

istockphoto.com

Алкоголь

От здоровья кровеносных сосудов зависит адекватная работа всех тканей и органов, в том числе и головного мозга. Даже небольшие дозы алкоголя оказывают пагубное влияние на артериальное давление, способны вызвать его повышение. Резкие колебания этого показателя могут повысить риск инсультов.

Риск приобретенного слабоумия (деменции) увеличивается с возрастом. Когнитивные расстройства происходят из-за изменений функций мозга, связанных с дефицитом его кровоснабжения. Полноценное и здоровое питание, адекватные физические нагрузки — это оптимальная профилактика заболеваний мозга и его старения.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!