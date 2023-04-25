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Что будет, если долго не заниматься сексом? 6 опасных последствий воздержания

Варвара Скобелева
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Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Риналия Сафина
Психолог-сексолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Счастливая пара лежит в обнимку на кровати
Фото Freepik/drobotdean

А что если заниматься сексом совсем нет желания? Или если еще не нашелся тот самый партнер, с которым захочется интимной близости? Секс похож на спорт — не обязательно активно им заниматься, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо. При этом те, кто все же выбирает путь спорта (и секса), получают определенные бонусы для здоровья.

О том, как секс и его отсутствие влияют на самочувствие, мы поговорили с врачом акушером-гинекологом Марией Филатовой и сексологом Риналией Сафиной.

Как отсутствие интимной жизни влияет на здоровье мужчин и женщин

Отсутствие секса действительно очень похоже на отсутствие в жизни спорта: например, как у мужчин, так и у женщин может развиться фрустрация и неуверенность в себе. Кроме того, из-за отсутствия интимной жизни многие набирают вес. Ниже — несколько других возможных «побочных эффектов» отсутствия секса.

Если человек не живет половой жизнью в тех объемах, в которых ему хотелось бы, это неизбежно приводит к неуверенности в себе. Нередко отказ от секса становится одним из симптомов депрессии. Отмечу также, что отсутствие секса может стать причиной набора веса, ведь еда — это самый доступный способ увеличить объем серотонина, выделяемого мозгом. Чрезмерное употребление пищи в конечном итоге приводит к колоссальному преображению не в лучшую сторону.
Риналия Сафина
Психолог-сексолог


Ухудшение эректильной функции

Длительное отсутствие сексуальной активности может привести к ухудшению эректильной функции у мужчин и к ухудшению чувствительности и снижению возбудимости у женщин.

Снижение уровня тестостерона

Тестостерон это мужской гормон, который играет важную роль в поддержании здоровья и энергии. Отсутствие сексуальной активности особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни может привести к снижению уровня тестостерона. Это вызывает усталость, депрессию, потерю мышечной массы и рост жировой ткани.

Негативное влияние на либидо

Удивительно, но длительное отсутствие секса может привести к полной потере интереса к нему. А регулярный секс только повышает желание.

Пара в кровати
Istockphoto/ArthurHidden

Повышение беспокойств и уровня стресса

Во время секса в организме выделяются эндорфины и гормон окситоцин. Эти нейрохимические вещества могут помочь справиться с последствиями стресса.

Окситоцин имеет дополнительное преимущество, помогая вам засыпать. Если вы не занимаетесь сексом регулярно, ваше тело может меньше выделять эти гормоны, что может затруднить борьбу со стрессом.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Риски для гармонии в отношениях

Как правило, пары, которые часто занимаются сексом, чувствуют себя более эмоционально привязанными друг к другу.

Что будет, если долго не заниматься сексом? Для некоторых людей их отношения с партнером становятся более напряженными. Однако другие пары не заинтересованы в сексе или не считают его важным способом общения, предпочитая вместо этого разговоры или совместный досуг.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Риски развития гинекологических и урологических заболеваний

Один из рисков воздержания у женщин — застойные явления в органах малого таза. Это может привести к формированию и росту узлов миомы и синдрому хронической тазовой боли. При длительном воздержании организм женщины может «решить», что сексуальная функция больше не нужна. Результатом может стать гормональная перестройка: достичь оргазма станет трудно, а менструация будет переноситься тяжелее.

При длительном воздержании врачи рекомендуют наблюдаться у психотерапевта, а также регулярно проходить урологический и гинекологический осмотры.
Риналия Сафина
Психолог-сексолог

Кроме того, регулярная сексуальная активность может снизить риск развития рака простаты у мужчин.

Пара в кровати
Istockphoto/PeopleImages

Преимущества отсутствия секса в жизни

Хотя секс может оказать положительное влияние на здоровье, отказ от интимной близости также имеет свои преимущества.

Пережить период отсутствия сексуальных отношений — отличный способ потратить некоторое время на то, чтобы понять, что вам нравится в мастурбации. Если вы решите снова вести половую жизнь, вы можете поделиться этой информацией с партнером, чтобы сделать секс еще более приятным.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Кроме того, людям, которые по каким-то причинам не занимаются сексом, не стоит беспокоиться о незапланированной беременности и инфекциях, передающихся половым путем. Отказ от интимной близости также снижает вероятность заражения инфекцией мочевыводящих путей.

Секс — важная часть здорового образа жизни. Его отсутствие в течение длительного времени может вызывать негативные последствия для психики у тех, кто любит эту практику. Однако период воздержания вполне может стать возможностью для личного роста и любви к себе. Если в какой-то момент вы почувствуете, что отсутствие секса влияет на отношения с вашим партнером, серьезное обсуждение поможет понять, что вам обоим нужно в отношениях, чтобы чувствовать себя удовлетворенными.

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