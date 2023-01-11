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Сегодня, 14:00

Доктор Мясников предупредил об опасности витамина С

Ольга Стрельникова
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Апельсины.
Фото Freepik/KamranAydinov

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что чрезмерное употребление витамина С чревато мочекаменной болезнью.

«У нас очень популярна при простуде мегадоза витамина C. Но немногие знают, что злоупотребление этим витамином может спровоцировать развитие камней в почках», — пояснил врач.

Доктор Мясников дал рекомендацию не увлекаться употреблением аптечного витамина С. По его словам, лучше обогатить свой рацион продуктами с натуральным витамином С. Это могут быть киви, клубника, сладкий перец, черная смородина.

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Александр Мясников
Витамины
Здоровье
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