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Сегодня, 13:45

Тульские врачи спасли новорожденного после остановки сердца

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Сердце, младенец, пяточки.
Фото Freepik/freepik

Врачи тульского перинатального центра спасли новорожденного младенца, у которого произошла остановка сердца. Роды у 31-летней пациентки пошли не по плану, и ребенок появился на свет без признаков жизни. Однако врачам удалось «завести» сердце новорожденного. Об этом 26 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

«Чтобы минимизировать вероятность развития осложнений у новорожденного, мы применили терапевтическую гипотермию — намеренное снижение температуры его тела до 33,5-34,5 С на протяжении 72 часов. Такая процедура необходима, чтобы предотвратить повреждение нейронов головного мозга», — пояснил замглавврача больницы Александр Протасеня. Ребенок провел в реанимации чуть больше недели, затем его перевели в палату к матери.

Кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Минздрава России Максим Луговский рассказал СЭ о врожденных пороках сердца у младенцев. «Врожденные пороки сердца лидируют среди других пороков развития у детей и остаются ведущей причиной их смерти. По сравнению со статистикой десятилетней давности частота обнаружения ВПС у новорожденных возросла с шести до 12 случаев на каждую тысячу. Отчасти это может быть обусловлено совершенствованием диагностических методик, квалификации специалистов и визуализирующих техник», — заявил эксперт.

Максим Луговский отметил, что течение заболевания без вмешательства врачей, как правило, имеет неблагоприятный прогноз и приводит к сокращению продолжительности и качества жизни, зачастую — весьма существенному. «До 90% новорожденных с так называемыми «критическими ВПС» не доживают до одного года. Они составляют около 30% и требуют безотлагательной хирургической помощи уже в первые недели, а то и дни, жизни ребенка», — предупредил медик.

По словам Максима Луговского, наиболее вероятные причины врожденных пороков сердца — генетические и хромосомные аномалии, вирусные инфекции матери в период беременности, хронические эндокринные заболевания и болезни обмена веществ, вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков), неблагоприятные факторы внешней среды. «Единственное решение — своевременная диагностика и хирургическое лечение», — резюмировал хирург.

Ранее, 13 апреля 2022 года, мы рассказывали о симптомах больного сердца.

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Дети
Медицина
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