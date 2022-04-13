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5 симптомов больного сердца

Кардиолог перечислила первые симптомы больного сердца
Анастасия Кравченко
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Лишний вес и ожирения провоцируют болезни сердца.
Фото Global Look Press
Одышка и отеки — признаки больного сердца.
Фото Global Look Press
Отеки говорят о болезнях сердца.
Фото ЕЛАМЕД
Тренировки помогают избежать болезни сердца.
Фото sechenov.ru
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Кардиолог Ольга Громова объясняет, в каких случаях абсолютно точно следует обращаться к врачу.

Почему могут возникать сердечные заболевания?

Есть ряд факторов, которые повышают вероятность развития болезней сердца и сосудов:

— возраст (чем старше, тем вероятнее риск сердечных заболеваний);

— пол (мужчины больше склонны к болезням сердца, чем женщины);

— повышенное артериальное давление;

— повышенный холестерин;

— лишний вес или ожирение;

— гиподинамия (пониженная двигательная активность);

— сахарный диабет.

Чем больше вы набрали «очков», тем выше шанс заболеть.

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Однако это далеко не все причины заболеваний сердца. Самая частая и серьезная проблема — атеросклероз — процесс накопления в стенках сосудов холестериновых бляшек. Есть ещё ревматизм, который поражает клапаны сердца, однако сейчас он встречается довольно редко. Опасен для сердца миокардит, который вызывают вирусы. Раньше он тоже редко встречался у людей, однако после пандемии количество заболевших им увеличилось в разы.

Одышка и отеки — признаки больного сердца. Фото Global Look Press
Одышка и отеки — признаки больного сердца.
Фото Global Look Press

Какие основные симптомы больного сердца?

Боль в сердце

Самый опасный симптом — это боль в груди определённого характера, которая может быть симптомом значимых сужений в артериях сердца — ишемической болезни, проще говоря, предынфарктного состояния.

Основные признаки сердечной боли:

— Боль в верхней половине туловища (чаще посередине груди, но может и слева, под лопаткой, в левой руке, верхней части живота и даже нижней челюсти. Болит область, а не точка).

— Длится 5-15 минут (не больше и не меньше, хотя бывают исключения).

— Связана с физической (реже эмоциональной) нагрузкой (самый опасный симптом: если боль начинается на пике нагрузки и проходит после ее завершения, вам точно нужно обратиться к врачу, и как можно скорее).

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Одышка

Это симптом с широким спектром причин. Одышка может появляться при физической нагрузке или в покое. Первое, что нужно исключать, — это проблемы с сердцем.

Обмороки

Если человек падает и кратковременно теряет сознание — точно следует обратиться к кардиологу.

Отеки

Не самый известный признак больного сердца. Так как человеческий организм на 60% состоит из воды, любое изменение количества жидкости в нем имеет последствия. Отек связан с повышением венозного давления и накоплением избыточной жидкости, которая перемещается из сосудов в ткани. Отеки зачастую сопровождаются одышкой, утомляемостью и увеличением размеров печени. При проблемах с сердцем отекают нижние конечности. Лучше всего отек заметен при надавливании на кость передней поверхности голени, после чего остается постепенно исчезающий след в виде небольшой вмятины.

Отеки говорят о болезнях сердца. Фото ЕЛАМЕД
Отеки говорят о болезнях сердца.
ЕЛАМЕД

Обычно отеки развиваются постепенно: наблюдаются прибавки в весе, утренние припухлости под глазами, к вечеру обувь становится мала. При этих симптомах стоит сразу обращаться к врачу, иначе отечность будет прогрессировать и становиться больше.

Отеки могут свидетельствовать не только о проблемах с сердцем, но и о других заболеваниях:

  • печеночная недостаточность;

  • венозная недостаточность;

  • почечные заболевания;

  • тромбоз вен.

Один из самых распространенных симптомов — артериальная гипертония, или повышенное давление. При нем сердце начинает усиленно работать, а сосуды сужаться, чтобы снабдить все ткани организма кислородом. Это приводит к увеличению размеров сердечной мышцы. Изначально симптом проявляется при эмоциональном напряжении и физических нагрузках, но затем артериальная гипертония прогрессирует и сохраняется в спокойном состоянии.

Как избежать болезней сердца?

Тренировки помогают избежать болезни сердца. Фото sechenov.ru
Тренировки помогают избежать болезни сердца.
sechenov.ru

Рекомендуем придерживаться следующих правил для профилактики сердечных заболеваний:

  • отказаться от курения;

  • давать организму регулярные физические нагрузки (30-60 минут минут в день умеренных упражнений или 75 минут в неделю интенсивной нагрузки);

  • сбалансированное питание:

1. Овощи и фрукты ежедневно (5 штук).

2. Полюбить бобовые, ягоды, зелень.

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3. Рыба два раза в неделю, один прием из которых — жирная морская рыба (тунец, красная рыба, сельдь, скумбрия).

4. Горсть несоленых семян и/или орехов в день.

  • ограничить фаст-фуд (в нем много вредных трансжиров, которые повышают холестерин в крови);
  • знать свое артериальное давление (при нормальном давлении следует измерять его как минимум один раз в три года);
  • знать свой уровень холестерина, если вам больше 40 лет.
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