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Сегодня, 15:20

Хирурги рассказали о признаках гангрены и ее причинах

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Нога с протезом.
Фото Freepik/pch-vector

27 июля в беседе с РИАМО врач-хирург клиники академика Ройтберга, доктор медицинских наук Тигран Бохян рассказал, что начало гангрены можно не заметить. «Гангрена — это серьезное заболевание, которое характеризуется гибелью тканей. Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы. Среди них: боль в области поражения, отек пораженной области, появление язвы или раны, которая не заживает в течение длительного времени», — пояснил специалист.

По словам Тиграна Бохяна, определить начало гангрены можно еще по двум признакам: изменение цвета кожи в пораженной области (может стать бледной или черной) и гнойные выделения.

Хирург Камил Мамедли рассказал СЭ, что гангрена и некроз неразделимы. «Некроз — это местная гибель тканей в живом организме в результате какого-либо внешнего или внутреннего повреждения. Его причиной может стать травма, тяжелые ожоги, обморожения, нарушение артериального или венозного кровотока, нарушение микроциркуляции, инфекции тканей и повреждения нервной системы», — пояснил медик.

К симптомам гангрены хирург отнес онемение и отсутствие чувствительности, бледность кожных покровов в результате неправильного кровообращения, постепенное изменение цвета кожи от синюшного до черного или темно-зеленого.

«Если некроз возникает в нижних конечностях, то вначале это проявляется быстрым утомлением при ходьбе, ощущением холода, судорогами, появлением хромоты, после чего образуются незаживающие трофические язвы, некротизирующиеся со временем. Ухудшается и общее состояние, снижается иммунитет, нарушаются функции центральной нервной системы, кровообращения, дыхательной системы, почек, печени», — предупредил эксперт.

Как отметил Камил Мамедли, лечение гангрены проводится с помощью антибиотиков, медикаментов, предотвращающих интоксикацию организма, и препаратов, способствующих укреплению стенок сосудов. В некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство. «Цель лечения — восстановление кровообращения в больной конечности, ограничение зоны некроза и сохранение опорной функции конечности», — подытожил врач.

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали об изменениях на ногах, которые могут говорить о диабете.

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Медицина
Советы и рекомендации
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