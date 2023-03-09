Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:35

Стоматолог объяснила, сколько можно жевать жвачку без вреда здоровью

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жевательна резинка.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Стоматолог Антонина Красовская рассказала «СЭ», как долго можно жевать жвачку. «Жевательную резинку стоит использовать не более 5-10 минут исключительно после еды. За это время успевает восстановиться кислотно-щелочной баланс полости рта, и не наносится вред желудку», — пояснила специалист.

По словам Антонины Красовской, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют жвачку, например, когда нужно стимулировать выделение желудочного сока, а также непосредственно для очищения ротовой полости от крупных частиц пищи. «Жевательная резинка может стать палочкой-выручалочкой, если нет возможности почистить зубы или прополоскать рот после еды. Она должна быть без сахара, чтобы не нанести вред вашим зубам», — порекомендовала стоматолог.

Если использовать жвачку часто и подолгу, это может оказаться опасно не только для желудочно-кишечного тракта, но и чревато головными болями, проблемами с прикусом, гипертрофией жевательных мышц и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, резюмировала Антонина Красовская.

Ранее мы рассказывали о том, какой зубной пасты следует избегать.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уролог Юдовский назвал пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости