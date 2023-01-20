Стоматолог рассказала, какой зубной пасты следует избегать

Челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, главный врач авторской стоматологии DELFI CLINIC Вероника Мелехова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что от качества зубной пасты зависит состояние полости рта — зубов и десен. «Паста попадает в полость рта и воздействует не только на зубы и слизистую оболочку рта, но также мы можем ее проглотить, что повлияет и на пищеварение. Поэтому зубную пасту нужно выбирать грамотно, а не ориентироваться на красивую упаковку или дешевую цену — очень часто дешевые зубные пасты, которые мы видим в массмаркетах, могут навредить нашим зубам», — заявила специалист.

Как объяснила Вероника Мелехова, зубные пасты бывают гигиенические, лечебно-профилактические и специализированные. «Первые две — подойдут для повседневного использования. Их можно спокойно покупать в массмаркетах. Специализированные назначает только врач при выявлении тех или иных проблем полости рта», — пояснила стоматолог.

Обычные гигиенические пасты предназначены для детей и подростков. В более зрелом возрасте у пациентов уже появляется кариес, пломбы, им подойдут лечебно-профилактические пасты, которые содержат не только пенящиеся вещества, но и, например, различные ионы минералов, чтобы насыщать эмаль. «Они защищают зубы от кариеса, снижают чувствительность. Также в лечебно-профилактических пастах могут содержаться вещества, которые действуют на стенки капилляров, тем самым укрепляя десны и препятствуя их кровоточивости», — посоветовала Вероника Мелехова.

Специализированные зубные пасты назначают врачи, как часть комплексной терапии, например, после процедуры отбеливания для поддержания эффекта (они содержат абразивные вещества, ферменты или пероксиды) или после хирургического вмешательства, с хлоргексидином в составе. «Хлоргексидин — мощный антисептик, который побеждает бактерии. Он необходим для подавления бактериальной флоры, чтобы помочь нашему организму заживить рану. Но, если использовать такую пасту на постоянной основе, мы будем губить не только патогенные бактерии, но и полезные. Возникнет дисбаланс в полости рта», — предупредила специалист. По этой же причине лучше избегать триклозана.

Вероника Мелехова обратила внимание, что в составе зубной пасты для повседневного применения не должно быть: лаурилсульфатнатрия и лауретсульфатнатрия — они разрушают защитный барьер слизистой, могут вызывать аллергические реакции и сухость во рту (ксеростомию); диоксида титана — попадая в пищеварительную систему, он оказывает негативное влияние и может снижать иммунитет; парабенов, увеличивающих срок хранения — они влияют на репродуктивную функцию и эндокринную систему, могут вызывать аллергию. Жителям Москвы и других регионов, где в воде много фтора, лучше отказаться от паст с ним, иначе это может стать причиной флюороза.

При повышенной чувствительности зубов Вероника Мелехова посоветовала выбирать пасты с гидроксиапатитом, соединениями калия или стронция. «Возможен аминофторид, но опять же — не для жителей столицы», — заключила стоматолог.