Косметолог рассказала, что будет, если провести процедуры в период менструации

Косметолог-эстетист Елена Литвинюк рассказала «СЭ», что девушкам время для различных процедур следует выбирать, ориентируясь на менструальный цикл. В противном случае можно получить ряд неприятных последствий и омрачить впечатления от итогового результата. Например, из-за повышенной чувствительности кожи болевые ощущения от механических пилингов и инъекций будут сильнее, чем обычно, или вовсе невыносимыми.

Другая причина, по которой Елена Литвинюк посоветовала отказаться от серьезных косметологических процедур в период менструации, это отек. Любое механическое воздействие его усилит. Также не стоит забывать о склонности кожи в это время к воспалениям и высыпаниям, которые усложнят процесс заживления.

Для инъекционных процедур, таких как биоревитализация и мезотерапия, Елена Литвинюк порекомендовала выбрать более удачный период не только из-за повышенной чувствительности к боли и предрасположенности к отекам, но и из-за большой вероятности получить кровоподтеки и синяки. «В результате гормональных перестроек сосуды на этой стадии цикла расширены, и задеть их куда легче», — подытожила косметолог.

Когда лучше всего делать аппаратные, инъекционные и другие виды процедур, читайте в полной версии материала в «СЭ».