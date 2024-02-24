Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с порталом NEWS.ru отметил, что необычные ощущения во время еды могут говорить о раке.

«Например, у человека появляется боль в груди и ощущения непрохождения пищи. Опухоль не позволяет желудочному соку выходить в пищевод, из-за чего может возникнуть изжога, отрыжка либо икота. Также может появиться ощущение быстрого насыщения. Это основные симптомы, которые касаются нарушения пищеварения», — объяснил эксперт.

Также врач предупредил, что на поздних стадиях онкологии человек стремительно теряет вес, у него появляется анемия, сонливость и слабость, возникают красные, зудящие пятна на теле.