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Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
Здоровье

25 февраля, 17:10

1 мин.

Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака

Мария Маковей
Автор
Бокал красного вина.
Фото skynesher/istockphoto.com
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Ученые из Кливленда отметили, что бокал красного вина натощак негативно влияет на работу сердечной мышцы.

По их словам, в красном вине действительно содержатся полезные полифенолы, но на практике эти вещества никакой пользы организму не приносят. Наоборот, напиток может спровоцировать учащенное сердцебиение, поднять артериальное давление, пишет MK.RU.

Кроме того, алкоголь усиливает риск развития рака из-за токсичных соединений в его составе. По такому же принципу действуют консерванты, продлевающие жизнь вину в бутылке.

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