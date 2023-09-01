Мясников предупредил о новой волне COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о новом всплеске заболеваемости коронавирусом, который произойдет осенью.

«Всплеск ковида будет. Старая прививка не поможет, потому что появились новые подвиды ковида ВА.2.86 и EG.5. На них прививки не действуют. Опять вирус, опять новый, прививок и лекарств нет», — приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Также теледоктор отметил, что коллективный иммунитет защитит общество только от первых видов ковида. При этом, по его словам, серьезных угроз для здоровья людей не предвидится. Вспышки коронавируса, гриппа и ОРВИ — обычные сезонные явления.

Ранее Мясников перечислил неочевидные способы заразиться энцефалитом.